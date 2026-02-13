快訊

基市搜救犬隊成軍 市府與工作犬協會、2動物醫院簽MOU

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑昨天代表市府，與社團法人台灣工作犬發展協會、台北市愛屋動物醫院及基隆市台大良一動物醫院正式簽署合作備忘錄，並頒發「基隆市特種搜救隊動物醫療顧問」聘書，強化搜救犬醫療、訓練與緊急救護支援等面向的專業能量。

基隆市消防局搜救犬隊今年1月15日正式成立，為提升搜救犬醫療與健康照護量能，市府今與3單位簽署合作備忘錄，並聘社團法人台灣工作犬發展協會理事長關心羚、台大良一動物醫院院長林良道為顧問，建立長期合作夥伴關係。

謝國樑表示，搜救犬憑藉靈敏嗅覺與高度專注力，能在複雜災害現場快速定位受困者，為特種搜救隊爭取寶貴的黃金救援時間，是救災任務中不可或缺的重要夥伴。

謝國樑說，搜救犬的健康與醫療照護直接影響整體救災效能，市府結合專業工作犬團體與動物醫療資源，建立制度化醫療顧問與支援機制，將為搜救犬提供平時健康管理、專業醫療諮詢及災時緊急醫療支援，全面提升基隆特搜隊救災量能。

謝國樑表示，市府將持續透過產官民跨域合作，完善搜救犬醫療照護體系，確保搜救犬身心健康與專業戰力同步提升，讓基隆在面對重大災害時，具備更完整的應變能力與國際搜救實力，守護市民的生命財產安全。

消防局長游家懿指出，雙方未來合作涵蓋動物急救訓練、醫療技術交流、健康檢查與臨床支援等面向，並依災害類型與現場需求，配合特種搜救隊隨隊出勤，確保搜救犬在高風險環境中執行任務時，能獲得即時且完善的醫療保障，讓第一線救災行動更安全、更專業。

消防局也安排搜救犬實地展演，由基隆市消防局領犬員小隊長羅竹君及隊員温堤鈞，分別率領搜救犬Clint與Candice，在今年1月完工啟用的搜救犬訓練場進行演練，展現優異的服從性、搜尋能力與人犬默契，充分呈現基隆市搜救犬隊專業訓練成果。

