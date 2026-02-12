宜蘭員山燈節重磅回歸！13日點燈、27日踩街表演施放煙火秀

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
員山燈節的「幻光廊道」掛滿燈籠，喜氣洋洋。圖／民眾提供

宜蘭員山鄉公所舉辦「水Young光影‧點亮員山」燈節，今天在員山公園試燈，明晚正式點亮，活動將持續到3月3日元宵節，期間2月27日會有一場踩街嘉年華，邀請藝人表演並施放璀璨煙火，員山鄉還有優質民宿及休閒農場，適合年節安排住宿小旅行。

員山鄉是宜蘭的水源地，水質極佳，一直以來都有「水水員山」美譽。鄉公所今年恢復舉辦員山燈節，主活動場域位於員山公園，公園附近也有美麗街景布置，走入這座水鄉，就能感受濃濃的過節氣氛。

員山燈節訂13日下午6時在員山公園圓型廣場進行點燈，今年是馬年，主燈「員福馬」頭戴開運紅冠，手捧金元寶，象徵「馬到成功」與「財源滾滾」，遊客與主燈合影入鏡，福氣滿滿；其他燈區還有福耀之門、幻光廊道、逐夢光鹿、薰香花海、蝶夢星河生態池、蝶夢星河、夢戀花語、福夢球塔、流光星境及螢火蟲光環境，各有特色。

特別的是，員山公園共有9處造型可愛的水滴寶寶，民眾拍照蒐集完整9隻水滴寶寶，經服務台確認後可領取紀念品；另外掃QR碼「水的故鄉‧樂活員山」臉書按讚，經服務台人員確認後再加碼領1份紀念品，紀念品兌換時間2月14日至3月3日每天下午6點起，送完為止。

燈節橫跨19天，提供遊客到員山鄉春節旅遊的好選擇，鄉長張宜樺表示，透過活動行銷帶動觀光，這次還結合員山鄉社區居民與學生繪製創意燈籠，張掛在員山公園集中展示，邀請民眾共同走進展區欣賞充滿童趣與在地特色的燈景，感受團圓溫馨的節慶氣氛。

員山公園的「逐夢光鹿」燈區，充滿童趣。圖／民眾提供
員山燈節的主燈「員福馬」手捧金元寶，象徵福氣滿滿、財源滾滾。圖／民眾提供
拍照蒐集員山公園9隻水滴寶寶，可以兌換紀念品。圖／民眾提供

馬年 紀念品

