蘇澳鎮長 綠人選敲定 國民黨還在協調

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
民進黨宜蘭縣議員謝正信（左二）投入蘇澳鎮長選舉，鎮長李明哲（右三）任期屆滿後轉戰縣議員。圖／黨部提供
民進黨縣黨部昨天宣布由縣議員謝正信接棒投入今年蘇澳鎮長選舉，鎮長李明哲任期屆滿，轉戰縣議員；黨部主委邱嘉進強調，蘇澳鎮具有指標意義，贏了蘇澳就等於贏了宜蘭。相較於綠營信心滿滿，國民黨還在協調尋找蘇澳「最強人選」。

民進黨宜蘭縣黨部昨在蘇澳舉辦座談會，說明選戰布局，謝正信表示，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，未來將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務升級，讓蘇澳在既有基礎上持續前行。

即將交棒的李明哲鎮長感謝八年來與鎮民並肩努力，推動多項基礎建設與地方發展計畫，未來將把在基層累積的行政經驗與地方聲音帶進議會，持續為蘇澳爭取更多資源，「這不是個人戰，而是團隊戰」，整合力量才能讓蘇澳走得更穩更遠。

相較民進黨已經敲定鎮長人選，國民黨至今仍陷入難產，蘇澳區漁會總幹事陳春生被看好，但他無意參選鎮長，想選縣議員，但下屆蘇澳鎮縣議員可能少一席，目前參選者眾，不見得好選；至於前鎮長陳金麟有意捲土重來，目前看國民黨縣黨部如何協調適當人選。

不過，民進黨溪北區的宜蘭市長、頭城鎮長、礁溪鄉長參選人都還不明朗，縣黨部表示，已有口袋名單，下個月會陸續公布。

