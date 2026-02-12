政院核定警勤務繁重加成 童子瑋：基隆不再北北基桃「矮人一截」

行政院今天核定調高警察人員警勤加給、將縣市政府警察局納入勤務繁重加成適用範圍，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋晚間表示，北北基桃是共同生活都會圈，這是一項必要的調整，基隆的基層員警將不再「矮人一截」。

為肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，行政院今天核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成及勤務繁重加成，以及直轄市、縣市政府警察局勤務繁重加成支給成數上限，全國約近6萬員警受惠加薪。

童子瑋指出，行政院公布調高直轄市政府警察局勤務繁重加成支給成數上限，並將各縣市政府警察局納入支給範圍，對於長期勤務負荷沉重卻未被制度充分反映的非六都員警而言，是一項必要的調整。

他說，聽到這個消息自己應該是最開心的人之一，讓基隆的基層警員不再「矮人一截」，這件事他已連續爭取多時。去年6月，他便與基隆市警察局長前往行政院人事行政總處，反映六都以外縣市「繁重加給」制度設計不合理之處；7月再赴警政署拜會署長說明基隆勤務狀況；11月向行政院院長當面傳達基層心聲，獲得將盤整檢討的回應。

童子瑋說，基隆屬於北北基桃都會圈，是北台門戶城市，港區治安維護、觀光人潮疏導、交通負荷及跨區支援勤務樣樣不少，實際工作強度早已是直轄市等級，但過往制度卻未能充分反映這樣的勤務現實，長期形成不公平落差。

童子瑋表示，這段時間持續協調、溝通與追蹤，就是希望制度真正調整，讓基層員警的付出被公平對待。感謝行政院在新春期間送出這份「新春紅包」，讓基隆第一線員警在執勤時更有尊嚴、更有動力。