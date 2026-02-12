迎接歡樂宜蘭年燈飾繽紛浪漫 中興文創園區歷史建築成打卡熱點

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行駛省道經過中興文化創意園區，亮麗的燈飾相當吸睛。圖／民眾提供
宜蘭是全國唯一在農曆年舉辦跨年活動的縣市，「歡樂宜蘭年」除夕守歲晚會即將在中興文創園區登場，園區在這兩天已經布置美麗燈飾，在紙廠歷史建築襯托下，入夜後顯得繽紛浪漫，吸引年輕人前往拍照的打卡熱點。

「歡樂宜蘭年」由前縣長游錫堃創辦，已經是33年老字號活動，民眾吃完年夜飯，全家大小來到活動現場一起起爐、守歲、看表演、逛市進、玩童玩，接近午夜12時共同倒數，接著排隊領紅包。歡樂宜蘭年陪伴很多宜蘭人長大，活動場域感受傳統年味。

今年活動以「馬福樂事」為主題，除夕守歲晚會預計16日晚上在中興文創舉行，8時30分就有「馬吉市集」及台語闖關遊戲，集結特色美食攤位及在地文創好物，用美食及創意喚起大家對年節的美好回憶；9時30分起爐祈福儀式，10時賀歲迎新演出。

中興文創園區是一座紙廠歷史建築，縣府文化局迎接歡樂宜蘭年，運用燈飾把園區布置得溫暖浪漫，從省道經過就可以看到中興文化創意園區幾個大字，相當吸睛，這裡被點綴成「綻光門徑」，圓球燈飾與造型小馬，相映成趣。

入口廣場「光圓‧源」，暖白光點交織成星網，從底下走過，彷如被星光環繞的幸福天使；再往園區裡走，光環境區「光徑與枝語」，成串紫藍光灑下，美到讓人忍不住抬頭，多看幾眼；左側煙囪草皮區是「緩．遊之間」，光在半圓球體中暈染層次，走入草皮迷宮探索，找回久違的好奇與童心。

文化局表示，園區燈飾每晚點亮直到3月8日，可以帶著家人或好友到園區逛逛，與美景同框入照，歡迎民眾除夕晚上到中興文創一起守歲，邀請藝人曹雅雯、柯大堡、M&Ocean，九天民俗技藝團X震樂堂，香蕉哥哥X東森YOYO姐姐，悟遠劇坊X采風樂坊等演出，親子同歡，中興文創園區及監理站有免費停車位。

中興文創園區浪漫燈飾，入口廣場「光圓‧源」，暖白光點交織成星網，從底下走過，彷如被星光環抱。圖／民眾提供
煙囪草皮區是「緩．遊之間」，光在半圓球體中暈染層次，走入迷宮探索，重拾童趣。圖／民眾提供
行駛省道經過中興文化創意園區，亮麗的燈飾相當吸睛。圖／民眾提供
光環境區「光徑與枝語」，成串紫藍光灑下，美到讓人忍不住抬頭，多看幾眼。圖／民眾提供
