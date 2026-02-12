快訊

民眾黨台東縣黨部人事調整 林冠任接任主委…曾參選台東縣議員

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台灣民眾黨今天宣布台東縣地方黨部人事異動，由曾於2022年參選台東縣議員的政治評論人林冠任（左）接任縣黨部主委。圖／民眾黨台東縣黨部提供
台灣民眾黨今天宣布台東縣地方黨部人事異動，由曾於2022年參選台東縣議員的政治評論人林冠任接任縣黨部主委，原主委謝嘉銘轉任榮譽主委，持續協助地方黨務推動。

民眾黨組織部表示，謝嘉銘於去年黨務相對艱困時期接任主委，協助穩定地方黨部運作。過去一年間，台東縣黨部參與多項公共議題，包括反罷免、反風電、核三延役公投等相關活動，並完成地方黨部搬遷及舉辦社會服務活動，維持地方組織運作與對外聯繫。

黨中央指出，謝嘉銘本身並非專職從事政治工作，平時公務繁忙，感謝其階段性協助與付出，經雙方討論後同意交棒，由新任主委承接後續組織發展工作。

因應未來選舉規畫與組織布局，民眾黨中央決定由具參選經驗及公共評論能見度的林冠任接任主委。林冠任曾代表民眾黨參選2022年台東縣議員，目前擔任台東身心障礙健康發展協會理事長、台東八二三戰役戰友協會總幹事及台東旅人民宿負責人，長期在社群平台發表時事評論。

林冠任與謝嘉銘表示，將持續合作推動縣黨部組織發展與地方公共事務參與，盼以理性務實態度，號召更多關心地方發展與公共議題的民眾共同投入。

