以工帶振 芥菜種會年節送愛扶助光復災民自立

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
基督教芥菜種會在花蓮光復啟動新春年節送愛行動，採「以工帶振」方式，扶助災戶自立。圖／芥菜種會提供
基督教芥菜種會在花蓮光復啟動新春年節送愛行動，採「以工帶振」方式，扶助災戶自立。圖／芥菜種會提供

受洪災重創的花蓮光復鄉正在努力重建，各界愛心湧入，基督教芥菜種會在光復的習藝所，以技能培力協助受災家庭自立，近日啟動「新春年節送愛行動」，由在地需要者製作應景的年糕、發糕等，換取收入，製作的年節食品則分送受災或是認養家庭，讓溫馨祝福在社區內持續傳遞。

住在光復鄉的「小玉」（化名）一家人，夫妻原本以臨時工維生，每月微薄的1、2萬元收入，要扶養3個還在讀書的孩子。去年9月洪災發生後，工作機會都沒了，生活面臨挑戰。

芥菜種會表示，洪災過後，部分家戶面臨的壓力已從居住安全，轉向收入中斷造成的心理負擔，「小玉」家就是一個例子。芥菜種會在光復成立「習藝所」，就是作為技能培力的實作場域，幫助居民累積工作經驗，取得生產能力，進一步扶助自力。

芥菜種會執行長李肇家說，近日在光復啟動的「新春年節送愛行動」，採「以工帶振」模式，邀集社區需要者共同製作年糕、發糕、花生糖與八寶飯等應景食品，完成後，再由芥菜種會社工送到認養家庭、受災家庭與合作機會手中。參與製作的過程中，有需要的在地民眾能夠換取收入，累積一些技能，年節禮品不僅是節慶關懷，也是光復災後扶助家戶自立的起點。

李肇家說，災後的光復鄉，社區民眾有不同需求，芥菜種會將依不同家庭與角色的需求，逐步銜接陪伴教育、照服員培訓與以工「帶振」等培力安排，災後的復原是一條需要時間與耐心的長路，將持續關注，陪伴災民同行。

災後 光復鄉 認養 花蓮 社工

