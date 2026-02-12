擲出4聖筊得2千塊！春節到台東鹿野聖安宮拚運氣 有機會抱回百萬

熱氣球的故鄉台東縣鹿野鄉永安村聖安宮，春節期間將舉辦擲筊挑戰賽，擲出4個聖筊即可獲新台幣2000元，20個聖筊可抱回100萬元。

聖安宮連續3年在春節期間舉辦擲筊領獎金活動，吸引台東縣和外縣市旅客試手氣，增添年節氣氛。

「過年就是要熱鬧」，聖安宮主委李樹根今天告訴中央社記者，今年持續舉辦，希望春節期間讓廟裡多一點人潮、多一點笑聲，不過參賽前須先向媽祖上香祈求，展現誠心，「拜拜後再來擲筊，才有意義」。

他說，今年一度擔心經費不足，盤點後發現有結餘，代表平日有中獎人或信眾默默回捐支持，預計明日開會研議是否加碼獎金或調整門檻，讓更多人有機會抱回發財金，預估今年參與人數可望達5000至6000人。

李樹根表示，115年聖安宮新春擲筊挑戰賽將於2月17 日至21日登場，每日上午9時至11時、下午2時至4時各辦一場。民眾添新台幣300元香油錢參拜後，即可取得參賽資格，最少連續擲出4個聖筊可獲2000元發財金，最高連續20筊可得100萬元。

聖安宮表示，今年除擲筊挑戰賽外，17日（初一）上午10時30分邀請關山舞穗民俗藝術團舞龍舞龍及關山工商原舞團及民間單位演出，共同炒熱年節氣氛。