影／基隆550志工誓師 邱佩琳率隊清掃熱點、景點及死角垃圾、菸頭

春節快要到了，基隆市環境保護局今天在城際轉運站舉行大掃除誓師，副市長邱佩琳、環保局長馬仲豪率領各區550名環保志工兵分多路，針對市中心熱點、觀光景點及巷弄死角環境清潔，清除垃圾、菸蒂、積水容器及違規廣告物等，以實際行動落實環境清潔。

馬仲豪表示，透過公私協力、全民「拚掃」，要讓市民與遊客都能實際感受到基隆的城市魅力，共同維護環境清潔，春節前配合「國家清潔月」及大型家具清運期程，提早進行居家環境大掃除。

誓師儀式結束後，邱佩琳帶領各區清潔志工到市中心熱點、觀光景點及巷弄死角展開環境整頓行動，重點清除菸蒂、積水容器及違規張貼的廣告物。環保局說，若發現環境髒亂點，可撥打清潔隊稽查專線（02）34011591，市府將即刻處理。

環保局表示，年節前家戶汰換物品及清掃作業增加，垃圾量相對提升，清潔隊持續加強全市環境清潔作業及各項清運服務，包含一般垃圾、資源回收物及大型廢棄家具之清運與處理；可回收物及廢棄物妥善分類，依指定時間與地點交付，降低路面堆置及髒亂情形，可多利用「基隆垃圾車來了」APP，隨時掌握清運車動態，提早預約廢棄大型家具清運。

環保局呼籲，民眾於大掃除期間可同步落實防鼠措施，並遵循「三不」原則，建議可依下列作法辦理：一不讓鼠來：封堵牆縫、孔洞及管線空隙，修補紗窗、紗門；排水口、通風口加裝細目柵網，避免鼠隻侵入。

二不讓鼠吃：食物、飼料及廚餘務必密封收納；廚餘與垃圾分流並每日清除，避免氣味外散引鼠覓食；三不讓鼠住：清除堆積雜物與紙箱，保持儲藏室、櫥櫃下方及水溝等處乾淨乾燥，減少藏身與築巢空間。