台62甲孝東路匝道常壅塞 基隆研議再增匝道紓解…但經費估要9億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台62甲孝東路匝道常壅塞，基隆研議再增匝道紓解但需9億。記者游明煌／翻攝
基隆信義區五期重劃區、深澳坑路、新豐街一帶大型社區林立，許多往返雙北通勤民眾依賴台62甲線（基隆港東岸聯外道路）孝東路匝道連接國一或國三，尖峰時段常塞，市府研議新增匝道可行性研究案。市府交通處表示，經費估要9億，將開說明會聽取民意，再提報公路局審核、爭取交通部經費。

基市府表示，信義區新豐街、深溪路附近、台62甲線以東的深澳坑路、深美街、培德路附近社區人口稠密、道路容量不足，現有孝東路上下匝道上下班尖峰時段長期塞車，市府去年針對台62甲線再增設匝道展開可行性研究案。

市府交通處日前開地方協調會簡報指出，孝東路匝道交通瓶頸的主因，包括深澳坑、深溪路乃至於新豐街一帶的車流，在上班尖峰時間都經孝東路匝道連接台62甲線，上下班回堵的情況嚴重。

交通處研究報告提出二個交通改善方案，一是在深澳坑一帶增設深澳坑路匝道，紓解深澳坑地區的車流；二是在現有的孝東路匝道增設聯絡道延伸至深澳坑地區。

議員韓世昱建議，交流道設置或交通道改善方案，須考量在地交通上下交流道的需求，並改善接壤道路的承載空間與道路交通容量，以及道路噪音降噪與路燈燈光改善的配置問題，期許過年後盡快辦理公開說明會，讓市民朋友一同參與，盼能有助於改善目前交通壅塞的問題。

議員何淑萍表示，改善方案不能把問題轉嫁到社區，要求市府公開交通分流模擬數據，清楚說明增設匝道完成後的實際改善幅度，市府應在匝道與動線規畫明確納入「公車優先」或動線優化，提出利用公共運輸解決壅塞的配廊措施。

