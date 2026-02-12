不讓洪災毀良田 農政串聯通路在地採購 花蓮光復小農感謝「蔬菜超人」

花蓮光復鄉去年洪災受創慘重，良田覆滿淤土，部分輕災區復耕短期蔬菜，近日陸續採收，慈心基金會、在地農會串聯，讓災區蔬食有穩定銷售管道，鄉內知名的欣綠農園也研發特色餐點，幫助小農也讓遊客來到光復可以享用在地蔬食。

農糧署東區分署輔導光豐地區農會推廣光復鄉蔬菜產業，今天在光復鄉花蓮糖廠辦理行銷推廣活動，頒發感謝狀給採購復耕蔬菜的里仁有限公司、光豐地區農會、花蓮市農會、欣綠農園。農友柯春伎、蘇秀蓮都到場感謝協助災區復建的「鏟子超人」，以及購買農特產的「蔬菜超人」。

東區分署長林美華說，透過農業部各單位協助，部分農地逐漸恢復生機，復耕的冬季蔬菜已採收上市，還有部分農地已在春耕，將種植小米、高粱等作物。

慈心有機農業發展基金會採購超過500公斤蔬菜，主任簡郁智說，慈心一直陪伴農友，災前已與光復有機小農合作，洪災後也積極媒合里仁的通路上架及福智團膳使用，並事先與農民討論適合的品項、估算收成數量，讓復耕過程更加穩健。

欣綠農園是在地休閒業者，長期推廣食農教育，也是綠色餐飲指南餐廳，負責人朱進郎說，身為在地業者，努力透過料理、食農教育體驗，將光復的農特產行銷出去，透過這次復耕成果展現，讓外地民眾知道，無論花蓮、光復，現在都非常安全，很適合來走一走。