謝國樑成功市場拜年拚市場轉型招商 祝前市長、議長新年快樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天上午到成功市場送一元紅包及向攤商拜年。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天上午到成功市場送一元紅包及向攤商拜年。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天上午到成功市場送一元紅包及向攤商拜年，謝國樑說，市場的發展是市府努力的方向，不管硬體轉型或招商吸引人潮都會持續規畫，與大家繼續抬經濟；成功市場停車場未來將積極招商，引進好的企業經營，比照信二、百福停車場規畫。

謝國樑今天凌晨先到崁仔頂魚市場向攤商拜年，上午接著到成功市場，主委陳世平陪同一起逐攤跟大家問好，現場人潮相當多，採買海鮮、水果、豬肉等年節所需，尤其拜拜要用的白鯧很受歡迎。

謝國樑說，市場的發展是市府正在努力的方向，不管硬體轉型或招商吸引人潮，都會持續規畫，陪著大家繼續拚經濟，祝福攤商老闆及採買年貨的市民新年快樂，生意興隆。

謝國樑表示，對於成功市場停車場未來將積極招商，引進好的企業經營，比照信二、百福停車場規畫，這三處停車場委外招商市府非常重視，目前結構都是穩定，未來成功市場的造型會規畫的更好，並提出時間表。

謝國樑並說，今年的一元紅包有著可愛的小馬，象徵活力與希望，封面寫著「2026 Horse發生」祝福大家「好事發生」，融入生活趣味與新年祝福，透過這份小小心意，陪伴市民迎接馬年，讓好運天天相隨、好事不斷發生。

內政部前部長、基隆市前市長林右昌今天與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋合體到慈雲寺參拜，。童子瑋說，「這幾年市政好像暫停，很多人說，林市長規畫的，謝國樑都不隨。」

市長謝國樑對童子瑋說法回應表示，「敬祝前市長跟議長新年快樂」。

基隆市長謝國樑今天上午到成功市場送一元紅包及向攤商拜年。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天上午到成功市場送一元紅包及向攤商拜年。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天上午到成功市場送一元紅包及向攤商拜年。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天上午到成功市場送一元紅包及向攤商拜年。記者游明煌／攝影

