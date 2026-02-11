聽新聞
羅東嬰幼兒照顧「一條龍」最後拼圖 0-2歲托嬰暨托育資源中心啟用
宜蘭縣羅東鎮托嬰暨托育資源中心今天開幕啟用，完成嬰幼兒照顧「一條龍」的最後一塊拼圖。中心一樓是親子館、二樓是公設民營托嬰中心，可收托60名嬰幼兒，提供家長一個平價且專業的托嬰選擇，明天起受理托嬰線上報名與現場紙本報名，2月24日上午11時進行公開抽籤。
鎮公所推動生育與育兒福利，透過設施升級與補助加碼讓人有感。生育部分，產婦營養補給費在原有基礎上加碼多胎次補助；養育部分，羅東鎮0-2歲嬰幼兒營養補給費，現金補助更具使用彈性便利；照顧部分，去年針對2至3歲成立幼幼專班，今天開幕啟用的托嬰中心則是針對0-2歲，補上嬰幼兒照顧最後拼圖，3歲以上孩子就可以去念幼兒園了。
少子化與高齡化的環境中，年輕人的照顧經濟壓力也越來越重，羅東鎮公所為了讓年輕爸媽安心生養，幾年前盤點鎮產發現還有1塊土地位在成功國小，與校長討論樂觀其成。
鎮公所爭取前瞻建設經費打造的托嬰暨托育資源中心今天開幕啟用，一樓是托育中心，也就是「親子館」，適合0-6歲小孩在家長的陪同帶領下遊憩，免費使用館中各式圖書教學玩具。
中心提供物資交流服務，收受家中物況尚佳但因小孩長大用不上的育兒物品捐贈，提供有需求家戶無償申請使用，資源循環再利用。
二樓是公設民營托嬰中心，可收托60名嬰幼兒，11日下午及13日下午3時30分在中心辦理招生說明會，2月12日8時起至2月23日12時開放線上報名與現場紙本報名，2月24日上午11時公開抽籤，屆時會在臉書粉專同步直播，公告抽籤結果。
政見逐一實現，鎮長吳秋齡欣慰又開心，她強調，羅東鎮托嬰暨托育資源中心（公設民營托嬰中心）平價收費，嬰幼兒有專業人員提供完善的照顧服務，讓年輕爸媽努力拚工作，無後顧之憂。
