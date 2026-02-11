花蓮縣府借用市區空地 春節期間提供200格免費車位

因應春節車潮，花蓮縣府向國有財產署借用市區空地，14日起至3月3日可提供約200格停車格免費停車；另外，花蓮市公所攜手店家，假日提供友善廁所使用，民眾可線上查詢。

花蓮市區有30處免費公有停車場，提供約970個停車格，且設有智慧停車系統，路口顯示燈即時顯示剩餘車位數量，或加入「花蓮交通e點通」也可查詢停車場狀況。

因應春節停車需求高，花蓮縣政府建設處表示，獲國有財產署支持，借用原永發停車場東洋站空地，2月14日起至3月3日，全時段開放民眾免費臨時停車。

建設處提醒，空地僅提供車輛停放，不負保管責任，民眾切勿將貴重物品留置車內，且車輛務必於3月3日期限前將車輛駛離。

另外，花蓮市區公廁數量有限，花蓮市公所攜手市區9間店家，假日及旅遊旺季由店家提供廁所給遊客使用；花蓮市長魏嘉彥說，民眾可上網搜尋「花蓮市友善廁所」查詢。

花蓮市公所表示，友善廁所合作目的是打造更友善觀光城市，公所每月都會提供新台幣1000元給合作店家，歡迎更多店家加入。