花蓮縣府借用市區空地 春節期間提供200格免費車位

中央社／ 花蓮縣11日電

因應春節車潮，花蓮縣府向國有財產署借用市區空地，14日起至3月3日可提供約200格停車格免費停車；另外，花蓮市公所攜手店家，假日提供友善廁所使用，民眾可線上查詢。

花蓮市區有30處免費公有停車場，提供約970個停車格，且設有智慧停車系統，路口顯示燈即時顯示剩餘車位數量，或加入「花蓮交通e點通」也可查詢停車場狀況。

因應春節停車需求高，花蓮縣政府建設處表示，獲國有財產署支持，借用原永發停車場東洋站空地，2月14日起至3月3日，全時段開放民眾免費臨時停車。

建設處提醒，空地僅提供車輛停放，不負保管責任，民眾切勿將貴重物品留置車內，且車輛務必於3月3日期限前將車輛駛離。

另外，花蓮市區公廁數量有限，花蓮市公所攜手市區9間店家，假日及旅遊旺季由店家提供廁所給遊客使用；花蓮市長魏嘉彥說，民眾可上網搜尋「花蓮市友善廁所」查詢。

花蓮市公所表示，友善廁所合作目的是打造更友善觀光城市，公所每月都會提供新台幣1000元給合作店家，歡迎更多店家加入。

花蓮縣政府 廁所 停車場
相關新聞

羅東嬰幼兒照顧「一條龍」最後拼圖 0-2歲托嬰暨托育資源中心啟用

宜蘭縣羅東鎮托嬰暨托育資源中心今天開幕啟用，完成嬰幼兒照顧「一條龍」的最後一塊拼圖。中心一樓是親子館、二樓是公設民營托嬰...

花蓮市區春節停車免煩惱 三民街免費停車場200格開放至元宵節

春節連假車潮湧入花蓮，市區蛋黃區停車一位難求。花蓮縣政府向國產署借地，於市區新增約200格免費臨時停車位，可自春節連假停...

春節車潮湧入花蓮！警啟動交通管制 市公所推「友善廁所」解如廁荒

春節連續假期自本月14日至22日止，警方預期將湧入大量返鄉、購物及觀光人潮。為確保轄內交通秩序及行車安全，花蓮警分局提前...

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

基隆市長謝國樑今展開發送馬年「Horse發生」1元紅包行程，首站來到信義市場。謝說，期盼透過這份小小心意，陪伴市民迎接嶄...

民進黨批「落漆市政」換門牌居首 謝國樑：做好比較重要

民進黨基隆市黨部今天列舉換新門牌等9件市政作業，質疑市長謝國樑總說專注市政，會認真做，卻一再「落漆」。謝今早到市場發新年...

宜蘭鐵路高架 調降配合款生變？陳金德：沒變

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，宜蘭縣府原須負擔一○五點五八億配合款，協商調降至五十七點五五億元，昨有媒體報導恐怕生變，代理縣...

