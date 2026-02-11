台東鳳梨釋迦採收旺季 農民靠加工拓銷守收益

台東鳳梨釋迦進入採收高峰，但外銷受阻與產地價格走弱，讓農民面臨雙重壓力。農糧署東區分署今舉辦「鳳梨釋迦加工加值 產業點『釋』成金」活動，邀請立委陳瑩與莊瑞雄及各農會與加工、運銷業者共同參與行銷成果。

全台鳳梨釋迦台東是唯一主產區，面積約2454公頃、年產量約1萬2761公噸，外銷占6成。農業部針對外銷提供運費補助，境外銷量已增加約887噸；同時推動國內通路、企業團購及加工，補助加工費用，鼓勵果品製成麵、果泥、果餡、冰品、果酒等多元產品。

陳瑩指出，她與莊瑞雄第一時間向行政院反映地方困境，要求農業部迅速因應。農業部也於1月26日啟動「境內產銷調節」與「境外銷售拓展」措施。已要求農業部「週週會報」產地銷量與價格變化，確保產地價格穩定，避免農民辛苦一整年的收益受市場波動影響。

莊瑞雄也指出，加工是調節產銷最重要的手段，特別在國際貿易波動時，更需建立自主的產銷調節能力。透過加工加值與拓銷措施，鳳梨釋迦不只保住品質與價格，也讓農民收益更穩，產業前景更有保障。

他也特別提醒，後續過完年田間果實成熟速度快，產量可能會一次性湧現，這是接下來1個月的硬仗。他已要求農糧署眼睛要幫農民顧牢牢，若市場價格出現波動，調節機制就要馬上「催落去」，絕對不能因為一時量大導致價格下滑，必須守住農民收益。