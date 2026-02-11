花蓮市區春節停車免煩惱 三民街免費停車場200格開放至元宵節

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府向國有財產署協調借用空地，設有200格停車格，春節期間至元宵節全時段免費臨時停車空間。圖／民眾提供
春節連假車潮湧入花蓮，市區蛋黃區停車一位難求。花蓮縣政府向國產署借地，於市區新增約200格免費臨時停車位，可自春節連假停到元宵節，並結合智慧停車系統，盼減少車輛繞行、紓解交通壅塞。

縣府建設處交通科長張筱雲表示，今年春節借用花蓮市三民街（原檢察長舊宿舍）土地，作為免費臨時停車場，鄰近市區商圈。現場已完成樹枝整理及環境清潔，自2月14日起至3月3日元宵節止，全時段開放停放，分散春節與連假期間車流。

張筱雲指出，若臨時停車場停滿，花蓮市區共有30處免費公有停車場、約972格車位；全縣收費停車場76場，路外汽車停車格逾6000格，另有機車格約2000多格，整體供給量充足。其中包括身障車位142格、親子車位177格及電動車充電專用車位63格，可因應春節停車需求。

建設處說明，花蓮市「金三角」區域設有智慧停車系統，於重要路口設置停車指示燈，即時顯示周邊停車場剩餘車位，不過受403地震影響，部分設備尚待復原。

縣府建議，民眾可掃描QR Code加入「花蓮交通e點通」LINE官方帳號，或透過官網查詢停車場位置、收費標準與即時車位資訊；部分路邊停車格設有地磁設備，可提供即時數據，方便駕駛提前規畫行程。

花蓮縣政府向國有財產署協調借用空地，設有200格停車格，春節期間至元宵節全時段免費臨時停車空間。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府向國有財產署協調借用空地，設有200格停車格，春節期間至元宵節全時段免費臨時停車空間。圖／花蓮縣府提供

車位 花蓮縣政府 停車場
