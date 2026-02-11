春節車潮湧入花蓮！警啟動交通管制 市公所推「友善廁所」解如廁荒

春節連續假期自本月14日至22日止，警方預期將湧入大量返鄉、購物及觀光人潮。為確保轄內交通秩序及行車安全，花蓮警分局提前規畫，並自13日下午4時起，至22日晚上10時止，針對商圈、傳統市場與景點，全面加強交通疏導與管制勤務。

警方指出，春節期間人車潮集中，預判花蓮市區「金三角」中正路、中華路、中山路一帶，以及東大門夜市、花蓮車站等重要觀光景點及交通樞紐，將湧現大量購物、觀光與遊憩人潮；另傳統市場採買需求增加，重慶市場、復興（綜合）市場、中華市場、美崙市場及中山市場等地，也是交通熱點路段，易發生車流壅塞情形。

為有效因應春節連假交通需求，花蓮分局規畫警力部署，針對傳統市場、市區重要幹道及熱門景點實施重點交通疏導、違規取締及彈性交通管制措施，並視即時車流狀況滾動調整，以確保道路通行順暢，降低交通事故發生風險。

分局呼籲，春節期間請民眾外出前多加利用大眾運輸工具，避免違規停車及任意併排；行經市場及夜市周邊路段時，請減速慢行並配合員警指揮，維護行人及用路人安全。同時提醒駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、疲勞駕駛，確保自身與他人生命安全。

另外，為打造花蓮成為更友善的觀光城市，花蓮市公所團隊與9家優質店家攜手推出友善廁所，無償提供民眾及旅客使用廁所。只要搜尋關鍵字「花蓮市友善廁所（https://reurl.cc/NNv2mx）」，就有花蓮地圖標示出合作店家。