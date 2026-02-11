快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

春節車潮湧入花蓮！警啟動交通管制 市公所推「友善廁所」解如廁荒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮警分局自本月13日下午4時時起，至22日晚上10時止，針對商圈、傳統市場與景點，全面加強交通疏導與管制勤務。圖／花蓮警分局提供
花蓮警分局自本月13日下午4時時起，至22日晚上10時止，針對商圈、傳統市場與景點，全面加強交通疏導與管制勤務。圖／花蓮警分局提供

春節連續假期自本月14日至22日止，警方預期將湧入大量返鄉、購物及觀光人潮。為確保轄內交通秩序及行車安全，花蓮警分局提前規畫，並自13日下午4時起，至22日晚上10時止，針對商圈、傳統市場與景點，全面加強交通疏導與管制勤務。

警方指出，春節期間人車潮集中，預判花蓮市區「金三角」中正路、中華路、中山路一帶，以及東大門夜市、花蓮車站等重要觀光景點及交通樞紐，將湧現大量購物、觀光與遊憩人潮；另傳統市場採買需求增加，重慶市場、復興（綜合）市場、中華市場、美崙市場及中山市場等地，也是交通熱點路段，易發生車流壅塞情形。

為有效因應春節連假交通需求，花蓮分局規畫警力部署，針對傳統市場、市區重要幹道及熱門景點實施重點交通疏導、違規取締及彈性交通管制措施，並視即時車流狀況滾動調整，以確保道路通行順暢，降低交通事故發生風險。

分局呼籲，春節期間請民眾外出前多加利用大眾運輸工具，避免違規停車及任意併排；行經市場及夜市周邊路段時，請減速慢行並配合員警指揮，維護行人及用路人安全。同時提醒駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、疲勞駕駛，確保自身與他人生命安全。

另外，為打造花蓮成為更友善的觀光城市，花蓮市公所團隊與9家優質店家攜手推出友善廁所，無償提供民眾及旅客使用廁所。只要搜尋關鍵字「花蓮市友善廁所（https://reurl.cc/NNv2mx）」，就有花蓮地圖標示出合作店家。

花蓮市長魏嘉彥表示，花蓮市公所考量每逢假日或旅遊旺季造成公共廁所供不應求的問題，與許多優質店家合作，讓民眾及旅客可以至合作店家借用廁所，打造更健全及便利的觀光城市。公所每月都會提供1千元的清潔費給合作店家，若有市區店家想合作，請於每年11月中旬後關注市公所官網。

花蓮市公所團隊與9家優質店家攜手推出友善廁所，無償提供民眾及旅客使用廁所。圖／翻攝花蓮市友善廁所網站
花蓮市公所團隊與9家優質店家攜手推出友善廁所，無償提供民眾及旅客使用廁所。圖／翻攝花蓮市友善廁所網站
花蓮警分局自本月13日下午4時時起，至22日晚上10時止，針對商圈、傳統市場與景點，全面加強交通疏導與管制勤務。圖／花蓮警分局提供
花蓮警分局自本月13日下午4時時起，至22日晚上10時止，針對商圈、傳統市場與景點，全面加強交通疏導與管制勤務。圖／花蓮警分局提供

花蓮 廁所 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

環團籲中火春節停煤降低氣喘、心臟病發人數 喊話石崇良一起支持

春節出國亞洲城市受歡迎 韓國濟州成長逾6倍

過年不擠急診 嘉義市5大醫院春節開設傳染病特別門診

電力也發燒？揪出春節停電風險 台電台東區處紅外線上陣

相關新聞

基隆護國城隍廟馬年立體Q版城隍5元發財金吸睛 預料吸引人龍排隊領取

基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。城隍廟...

歡樂宜蘭年「送神·筅黗」祭儀暖身 除夕守歲晚會邀曹雅雯等藝人演出

歡樂宜蘭年今天展開期前活動「送神·筅黗」，由代理縣長林茂盛等人帶領地方首長為神明除舊佈新，準備迎新年；縣政府今天也公布除...

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

基隆市議會議長童子瑋今天前往基隆港，向海軍131艦隊官兵拜早年，感謝長期守護海疆、守護基隆。童也邀曾任海軍司令、參謀總長...

宜蘭噶瑪蘭橋改建基本設計通過審議 27億重大工程最快6月發包

宜蘭台2線噶瑪蘭橋是跨越宜蘭河及蘭陽溪的重要橋梁，使用逾40年，梁底高程低於河川治理計畫堤頂高程，耐洪及耐震能力都有問題...

民進黨批「落漆市政」換門牌居首 謝國樑：做好比較重要

民進黨基隆市黨部今天列舉換新門牌等9件市政作業，質疑市長謝國樑總說專注市政，會認真做，卻一再「落漆」。謝今早到市場發新年...

鐵路高架補助款生變？陳金德強調未獨厚宜蘭 目前仍是57億沒有變

行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，宣布年底前核定此案，如今卻傳出中央原本同意給宜蘭縣的57.55億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。