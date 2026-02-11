謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

基隆市長謝國樑今展開發送馬年「Horse發生」1元紅包行程，首站來到信義市場。謝說，期盼透過這份小小心意，陪伴市民迎接嶄新馬年，讓好運天天相隨，「好事發生」。

謝國樑今天上午先後走訪信義、仁愛市場，在市府產業發展處長蔡馥嚀及議員陪同下，將市府精心製作的「2026 Horse發生」1元紅包，分送給民眾，並向市場攤商及前來採買年貨的民眾提前拜年，祝福大家在新的一年生意興隆、闔家平安健康，現場互動熱絡、年味十足。

謝國樑表示，1元紅包以可愛小馬為設計主軸，象徵活力、希望與向前奔馳的力量，封面標語「2026 Horse發生」則巧妙取自「好事發生」的諧音，結合創意巧思與新年祝福。