民進黨批「落漆市政」換門牌居首 謝國樑：做好比較重要

民進黨基隆市黨部今天列舉換新門牌等9件市政作業，質疑市長謝國樑總說專注市政，會認真做，卻一再「落漆」。謝今早到市場發新年紅包時，也提及門牌議題，表示幾十年才換一次門牌，不要急，做好比較重要。

基市府去年9月起分區更新全市門牌，有住戶發現新門牌用雙面膠黏，貼易脫落，批評施工品質粗糙。市府日前開會後，謝國樑已指示暫緩更換門牌作業。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，市民最近耳熟能詳的市政重磅消息，就是換新門牌掉落事件。謝國樑想更換門牌立意良善，但是沒有考量潮濕多雨的環境，僅用雙面膠來黏貼新門牌，未免太過兒戲。

余睿柏說，謝國樑每天總在說會專注市政，會認真做，換新門牌作業卻馬上落漆，戲稱「你家門牌掉落了嗎？」已成為市民在年前的問候語。

不光只有換門牌，余睿柏還質疑市府過去曾畫「綠斑馬」讓行人跌倒；鋪人工草皮被強風吹走；發電動機車造成亂象；二手公車拋錨和掉落零件；停車格標線出狀況，雙層觀光巴士卡關；電動機車沒地方充電；市府副發言人上任就「造謠」，都是市政落漆 。

謝國樑今早到信義市場發送新年1元紅包時，媒體詢問更換門牌作業進度，他說，最近一些民眾反映新門牌狀況，基本上門牌有分不同的尺寸，要貼門牌的地方的大小也不一樣，未來會請區公所先到家戶統計規格，重新製作後，再用更好的工法貼上。