宜蘭鐵路高架 調降配合款生變？陳金德：沒變
宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，宜蘭縣府原須負擔一○五點五八億配合款，協商調降至五十七點五五億元，昨有媒體報導恐怕生變，代理縣長林茂盛感到不解，綠營也憂心衝擊選情。行政院政委陳金德昨回應，目前全案未變，比照過去既有例子，並沒有獨厚宜蘭。
卓榮泰本月八日到宜蘭考察，送來春節前拍板高架化計畫定案的好消息，但會中曾提到，配合款要取得全國性一致的標準。這一席話，被解讀已定案的地方配合款數額恐生變。
縣府強調，五十七點五五億元是有白紙黑字的會議紀錄，目前縣府仍照中央去年十二月九日結論辦理。
「目前狀況沒有改變。」陳金德回應，過去也有「專案協商」例子，例如嘉義市鐵路高架，過去也是由行政院副院長召集專案協商，當時除了按財務狀況來分擔外，土地取得部分也是由中央來負擔。
他說，十二月九日協商有兩個重點，第一個重點是土地取得與機廠兩部分，土地取得本來地方要全額，協商過程中認為土地取得將來所有權是屬於中央，也是鐵道局、台鐵公司在經營，建議由中央負擔。
陳金德說，至於高架化機廠的工程分擔，地方原本要負擔百分之十四，但因為機廠將來也是台鐵公司的，因此這百分之十四、大概三十二億元由中央來負擔，也不由縣府負擔，另有十五億屬於自償性經費，中央分年編列，所以大概有四十七億元由中央負擔。
