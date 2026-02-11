聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭鐵路高架 調降配合款生變？陳金德：沒變

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，宜蘭縣府原須負擔一○五點五八億配合款，協商調降至五十七點五五億元，昨有媒體報導恐怕生變，代理縣長林茂盛感到不解，綠營也憂心衝擊選情。行政院政委陳金德昨回應，目前全案未變，比照過去既有例子，並沒有獨厚宜蘭。

卓榮泰本月八日到宜蘭考察，送來春節前拍板高架化計畫定案的好消息，但會中曾提到，配合款要取得全國性一致的標準。這一席話，被解讀已定案的地方配合款數額恐生變。

縣府強調，五十七點五五億元是有白紙黑字的會議紀錄，目前縣府仍照中央去年十二月九日結論辦理。

「目前狀況沒有改變。」陳金德回應，過去也有「專案協商」例子，例如嘉義市鐵路高架，過去也是由行政院副院長召集專案協商，當時除了按財務狀況來分擔外，土地取得部分也是由中央來負擔。

他說，十二月九日協商有兩個重點，第一個重點是土地取得與機廠兩部分，土地取得本來地方要全額，協商過程中認為土地取得將來所有權是屬於中央，也是鐵道局、台鐵公司在經營，建議由中央負擔。

陳金德說，至於高架化機廠的工程分擔，地方原本要負擔百分之十四，但因為機廠將來也是台鐵公司的，因此這百分之十四、大概三十二億元由中央來負擔，也不由縣府負擔，另有十五億屬於自償性經費，中央分年編列，所以大概有四十七億元由中央負擔。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鐵路高架補助款生變？陳金德強調未獨厚宜蘭 目前仍是57億沒有變

剛來宜蘭送紅包現卻傳鐵路高架補助生變 綠營跳腳「不用選了啦！」

土方之亂 工程會主委陳金德遭點名

中央補助48億 陳金德：宜蘭三星、礁溪汙水下水道系統今年可望啟動

相關新聞

宜蘭鐵路高架 調降配合款生變？陳金德：沒變

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，宜蘭縣府原須負擔一○五點五八億配合款，協商調降至五十七點五五億元，昨有媒體報導恐怕生變，代理縣...

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

基隆市議會議長童子瑋今天前往基隆港，向海軍131艦隊官兵拜早年，感謝長期守護海疆、守護基隆。童也邀曾任海軍司令、參謀總長...

歡樂宜蘭年「送神·筅黗」祭儀暖身 除夕守歲晚會邀曹雅雯等藝人演出

歡樂宜蘭年今天展開期前活動「送神·筅黗」，由代理縣長林茂盛等人帶領地方首長為神明除舊佈新，準備迎新年；縣政府今天也公布除...

宜蘭噶瑪蘭橋改建基本設計通過審議 27億重大工程最快6月發包

宜蘭台2線噶瑪蘭橋是跨越宜蘭河及蘭陽溪的重要橋梁，使用逾40年，梁底高程低於河川治理計畫堤頂高程，耐洪及耐震能力都有問題...

基隆護國城隍廟馬年立體Q版城隍5元發財金吸睛 預料吸引人龍排隊領取

基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。城隍廟...

基捷2階評估跳票？基市：整體路網規劃已完成

民進黨基隆市議員張之豪今天批評基隆捷運第2階段可行性評估，基隆市府屢次提及去年底報告出爐卻跳票。市府表示，已完成整體路網...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。