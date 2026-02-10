童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷
基隆市議會議長童子瑋今天前往基隆港，向海軍131艦隊官兵拜早年，感謝長期守護海疆、守護基隆。童也邀曾任海軍司令、參謀總長的黃曙光同行，回顧基隆與海軍多年合作完成的重要建設成果。
童子瑋表示，海軍與基隆密不可分，131艦隊不只是國防的重要力量，更是基隆城市不可或缺的一部分。市議會將持續扮演溝通橋梁的角色，協助國軍與地方攜手合作，讓基隆成為國軍安心服役、榮耀付出的城市。
童子瑋致贈131艦隊及海軍基隆後勤支援指揮部各3萬元春節加菜金，盼能讓留守崗位的國軍弟兄姊妹過個溫暖好年。
黃曙光致詞時表示，基隆是海軍的家，童子瑋邀請他「回家過年」，讓他感到格外親切，也很高興能再次回到131艦隊，向國軍弟兄姊妹拜早年並表達敬意。
黃曙光擔任海軍司令期間，就當時擔任市議員的童子瑋及時任市長林右昌密切合作，成功完成歷任司令20多年來，未能完成的軍港遷移任務。該案歷經長時間協調，最終透過與港務公司及相關單位整合順利完成，成為軍港發展與城市更新共好的重要里程碑。
黃曙光今天也到慶安宮參拜，祈求海軍官兵平安順利。他說，海軍長年與基隆的信仰文化與地方社區緊密相連，這份深厚的情感連結，正是海軍始終將基隆視為「家」的重要原因。
