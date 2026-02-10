快訊

工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會議長童子瑋今邀曾任海軍司令的黃曙光，共同前往基隆港慰勞海軍官兵。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋今邀曾任海軍司令的黃曙光，共同前往基隆港慰勞海軍官兵。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議會議長童子瑋今天前往基隆港，向海軍131艦隊官兵拜早年，感謝長期守護海疆、守護基隆。童也邀曾任海軍司令、參謀總長的黃曙光同行，回顧基隆與海軍多年合作完成的重要建設成果。

童子瑋表示，海軍與基隆密不可分，131艦隊不只是國防的重要力量，更是基隆城市不可或缺的一部分。市議會將持續扮演溝通橋梁的角色，協助國軍與地方攜手合作，讓基隆成為國軍安心服役、榮耀付出的城市。

童子瑋致贈131艦隊及海軍基隆後勤支援指揮部各3萬元春節加菜金，盼能讓留守崗位的國軍弟兄姊妹過個溫暖好年。

黃曙光致詞時表示，基隆是海軍的家，童子瑋邀請他「回家過年」，讓他感到格外親切，也很高興能再次回到131艦隊，向國軍弟兄姊妹拜早年並表達敬意。

黃曙光擔任海軍司令期間，就當時擔任市議員的童子瑋及時任市長林右昌密切合作，成功完成歷任司令20多年來，未能完成的軍港遷移任務。該案歷經長時間協調，最終透過與港務公司及相關單位整合順利完成，成為軍港發展與城市更新共好的重要里程碑。

黃曙光今天也到慶安宮參拜，祈求海軍官兵平安順利。他說，海軍長年與基隆的信仰文化與地方社區緊密相連，這份深厚的情感連結，正是海軍始終將基隆視為「家」的重要原因。

基隆市議會議長童子瑋（左）今天前往基隆港，向海軍131艦隊官兵拜早年，感謝長期守護海疆、守護基隆。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋（左）今天前往基隆港，向海軍131艦隊官兵拜早年，感謝長期守護海疆、守護基隆。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋（左）今天前往基隆港，向海軍基隆後勤支援指揮部官兵拜早年，感謝守護海疆、守護基隆。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋（左）今天前往基隆港，向海軍基隆後勤支援指揮部官兵拜早年，感謝守護海疆、守護基隆。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋今邀曾任海軍司令的黃曙光，共同前往基隆港慰勞海軍官兵。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議會議長童子瑋今邀曾任海軍司令的黃曙光，共同前往基隆港慰勞海軍官兵。圖／童子瑋辦公室提供

海軍司令 基隆港 童子瑋 黃曙光
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「基隆媽」賀年看板高掛街頭 童家祖孫三代聯名 童子瑋：祝基隆行大運

【即時短評】撒幣大賽？謝國樑送青年電動車喊停 童子瑋拚開長者支票

童子瑋喊敬老金加倍發 謝國樑：財政穩定前提下研擬精準照顧長者方案

童子瑋提三節敬老金加倍政見 年領1.8萬元

相關新聞

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

基隆市議會議長童子瑋今天前往基隆港，向海軍131艦隊官兵拜早年，感謝長期守護海疆、守護基隆。童也邀曾任海軍司令、參謀總長...

歡樂宜蘭年「送神·筅黗」祭儀暖身 除夕守歲晚會邀曹雅雯等藝人演出

歡樂宜蘭年今天展開期前活動「送神·筅黗」，由代理縣長林茂盛等人帶領地方首長為神明除舊佈新，準備迎新年；縣政府今天也公布除...

宜蘭噶瑪蘭橋改建基本設計通過審議 27億重大工程最快6月發包

宜蘭台2線噶瑪蘭橋是跨越宜蘭河及蘭陽溪的重要橋梁，使用逾40年，梁底高程低於河川治理計畫堤頂高程，耐洪及耐震能力都有問題...

基隆護國城隍廟馬年立體Q版城隍5元發財金吸睛 預料吸引人龍排隊領取

基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。城隍廟...

基捷2階評估跳票？基市：整體路網規劃已完成

民進黨基隆市議員張之豪今天批評基隆捷運第2階段可行性評估，基隆市府屢次提及去年底報告出爐卻跳票。市府表示，已完成整體路網...

鐵路高架補助款生變？陳金德強調未獨厚宜蘭 目前仍是57億沒有變

行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，宣布年底前核定此案，如今卻傳出中央原本同意給宜蘭縣的57.55億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。