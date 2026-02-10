快訊

歡樂宜蘭年「送神·筅黗」祭儀暖身 除夕守歲晚會邀曹雅雯等藝人演出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
歡樂宜蘭年期前活動「送神·筅黗」，由代理縣長林茂盛與議長張勝德、宜蘭市長陳美玲等人，一起為昭應宮及媽祖等神明除舊佈新，準備迎新年。圖／縣府提供
歡樂宜蘭年今天展開期前活動「送神·筅黗」，由代理縣長林茂盛等人帶領地方首長為神明除舊佈新，準備迎新年；縣政府今天也公布除夕守歲晚會將邀請藝人曹雅雯、柯大堡等演出，同時也有傳統戲曲悟遠劇坊及采風樂坊表演，兼顧傳統民俗與年輕創新，歡迎一起到中興文創園區跨年。

歡樂宜蘭年「送神·筅黗祭儀」今天以傳統古禮在宜蘭市昭應宮進行，祭儀主祭官由代理縣長林茂盛擔任，左右獻官為議長張勝德、市長陳美玲，陪獻官是昭應宮副主委林飛身、常務監察李連福，藉由莊嚴祭儀感謝「媽祖」過去一年對宜蘭的庇佑，祈求國泰民安、物產豐收、四季平安。

筅黗時，正獻宮及左右獻官戴上斗笠，拿著竹筅、掃帚清理神殿，循古禮為眾神尊整理衣冠，將神尊身上灰塵清理乾淨，再到香爐前用篩子去除香灰等雜質，鋪上新香灰，象徵著對神明的敬意，也傳遞除舊佈新的美好寓意。

縣政府文化局今天也預告歡樂宜蘭年「除夕守歲晚會」2月16日晚上登場，8時30分「馬吉市集」及台語闖關，集結特色美食攤位及在地文創好物，用美食及創意喚起大家對年節的美好回憶；9時30分起爐祈福儀式，10時賀歲迎新演出，24時零點發放馬年紅包。

賀歲迎新表演兼顧傳統民俗與年輕創新，邀請藝人曹雅雯、柯大堡、M&Ocean，九天民俗技藝團X震樂堂，香蕉哥哥X東森YOYO姐姐，悟遠劇坊X采風樂坊等，園區也有美麗燈飾適合拍照打卡，中興文創園區及對面監理站共有300多個停車位可免費停車。

歡樂宜蘭年期前活動「送神·筅黗」，由代理縣長林茂盛與議長張勝德、宜蘭市長陳美玲等人，一起為昭應宮及媽祖等神明除舊佈新，準備迎新年。圖／縣府提供
宜蘭 文創 馬年
