宜蘭噶瑪蘭橋改建基本設計通過審議 27億重大工程最快6月發包

宜蘭台2線噶瑪蘭橋是跨越宜蘭河及蘭陽溪的重要橋梁，使用逾40年，梁底高程低於河川治理計畫堤頂高程，耐洪及耐震能力都有問題，政委陳金德今天視察該工程，宣布2.2公里噶瑪蘭橋改建工程的基本設計已經審通過，工程經費27億4509萬元，最快今年6月發包。

台2線是台灣東北濱海地區的重要南北向交通幹道，大型車輛車流比例高，噶瑪蘭橋於1981年使用至今逾40年，經交通部評估，現況梁底高程低於河川治理計畫堤頂高程，且橋梁載重、耐洪及耐震能力已不符現行規範，存在行車安全與防災風險，改建工程確有其迫切必要性，全案納入交通部（114–118年）省道改善計畫。

政委陳金德今天視察工程進度，宣布交通部陳報基本設計工程會已經審議通過，工程路線自台2線153K+800處跨越宜蘭河及蘭陽溪，銜接既有道路系統，全長約2.2公里，採雙向各2快車道及1慢車道配置，工程經費27億4509萬元，力拚2029年完工通車。