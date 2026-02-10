快訊

基隆護國城隍廟馬年立體Q版城隍5元發財金吸睛 預料吸引人龍排隊領取

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳、基隆護國城隍廟主委郭張碧玉等人，今天一起公布馬年Q版城隍爺公仔「5元（台語有緣）發財金」，並將在大年初四分送民眾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳、基隆護國城隍廟主委郭張碧玉等人，今天一起公布馬年Q版城隍爺公仔「5元（台語有緣）發財金」，並將在大年初四分送民眾。記者邱瑞杰／攝影

基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。城隍廟共製作6000個5元發財金，農曆大年初四（2月20日）下午2時起限量發送，預料如往年吸引民眾排隊領取。

基隆護國城隍廟每年大年初四發送發財金，基隆市副市長邱佩琳蛇年到城隍廟參與發送，與民眾親切互動。今天下午2時她到城隍廟，與主委郭張碧玉出席發財金發布會，馬年大年初四當天，也會到城隍廟，發送Q版城隍爺公仔發財金和市府「馬來迎吉」紅包給民眾。

邱佩琳說，護國城隍廟既是重要的地方信仰中心，也積極參與反毒、反詐工作，協助政府進入校園宣導，保護年輕學子的身心健康。宗教能安定人心，城隍廟設計的城隍公仔發財金，相信能讓領取到的人，內心能更平和。

城隍廟總幹事郭甡良表示，明天（農曆12月24日）是送神日，送走神明回天界後，會為神明「大掃除」，清除香灰、整理神龕、清理神像，這是對神明的敬意，也希望藉此去除過去一年晦氣，等待迎接新年的清淨與福氣。

大年初四是民間傳統的「接神日」，當天迎接眾神明下凡，可以說是神明的「開工日」。城隍廟當天將依循百年傳統科儀，下午2時延請道士舉行傳統接神儀式，再發送護國城隍爺賜福、五路財神爺加持的立體Q版城隍五元發財金，祝福民眾新年如意。

郭甡良說，選用5元硬幣，緣自5元諧音台語的「有緣」，寓意領到發財金的人和城隍爺有緣，祝福財神爺讓你有錢。

郭甡良指出，大年初四這天也是民眾轉運祈福的最佳時機，西班牙傳統新年吃12顆綠葡萄，象徵未來12個月的好運、財富與愛情。城隍爺掌管陰陽兩界，在台灣是用12顆龍眼祭改補運。剝除龍眼殼，象徵去除過去的霉運，新年運勢順利。

基隆市副市長邱佩琳（右二）與基隆護國城隍廟主委郭張碧玉（左二），今天一起公布馬年Q版城隍爺公仔「5元（台語有緣）發財金」，並將在大年初四分送民眾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳（右二）與基隆護國城隍廟主委郭張碧玉（左二），今天一起公布馬年Q版城隍爺公仔「5元（台語有緣）發財金」，並將在大年初四分送民眾。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。記者邱瑞杰／攝影
基隆護國城隍廟今天公布馬年「5元（台語有緣）發財金」，有別於過往的錢母紅包，今年設計立體Q版城隍爺公仔，造型討喜。記者邱瑞杰／攝影

城隍廟 發財金 神明
「基隆媽」賀年看板高掛街頭 童家祖孫三代聯名 童子瑋：祝基隆行大運

