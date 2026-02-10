快訊

基捷2階評估跳票？基市：整體路網規劃已完成

中央社／ 基隆10日電
民進黨基隆市議員張之豪今天批評基隆捷運第2階段可行性評估，基隆市府屢次提及去年底報告出爐卻跳票。聯合報系資料照片／記者游明煌翻攝
民進黨基隆市議員張之豪今天批評基隆捷運第2階段可行性評估，基隆市府屢次提及去年底報告出爐卻跳票。聯合報系資料照片／記者游明煌翻攝

民進黨基隆市議員張之豪今天批評基隆捷運第2階段可行性評估，基隆市府屢次提及去年底報告出爐卻跳票。市府表示，已完成整體路網先期規劃，核定後接續展開第2階段可行性評估。

張之豪今天說，市府去年不斷表達第2階段可行性評估報告會在去年底提出，他日前出席安樂區公民座談會詢問，市府卻以多項理由，將延遲原因歸咎於交通部，市府主動向交通部提出要做第2階段可行性評估，交通部還給市府經費，市府拿到經費，如今時間到了卻跳票未交出報告。

張之豪說，基隆捷運第1階段與第2階段（八堵至基隆市區）若沒有連結，基本上就不是基隆捷運，成了「八堵捷運」，市府不斷拖延，基隆市區或可能行經的安樂區相關建設都會受影響，捷運路線若能確定，能吸引建商投入更多成本，連帶影響都市更新時住戶與建商的分擔比例。

市府交通處長陳耀川表示，市府已完成整體路網先期規劃，預計農曆春節過後將進一步討論，修正過後報請交通部審核，核定後接續展開第2階段可行性評估，市府現已同步展開可行性評估先期調查作業。

陳耀川說，基隆捷運第1階段基本設計工程經費已提送中央，正由行政院公共工程委員會審議，由於基隆捷運先期工程已開工，而主線、機電、軌道等工程，須待工程會審議通過後，才能動支經費將標案決標陸續開工，希望工程會盡快通過。

基隆捷運第1階段計畫從南港至八堵，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3市，基隆市境內有5站，從SB18五堵站到SB22八堵站，計畫經費新台幣696.89億元，由新北市政府負責建設與營運。

基隆捷運 交通部 張之豪
