鐵路高架補助款生變？陳金德強調未獨厚宜蘭 目前仍是57億沒有變

行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，宣布年底前核定此案，如今卻傳出中央原本同意給宜蘭縣的57.55億元地方配合款，恐怕有變數。當時主持下調配合款專案協商的政委陳金德今天強調，全案未變，他還舉了幾個外縣市獲補助的案例，中央並未獨厚宜蘭。

卓榮泰8日到宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，邀請民進黨立委及縣長參選人林國漳等綠營人士出席，他在會中表示，此案讓宜蘭人期待太久，行政院在過年前會核定此案。但好消息才過了兩天，就傳出去年12月9日，陳金德政委以行政院名義召開的專案協商，同意把縣政府要負擔的105.58億元配合款，如今恐怕有變數。

今天地方人士聽聞補助生變，整個炸鍋！對此，政委陳金德表示，宜蘭縣政府原來要負擔約105億元，經過調節後負擔57億，這是比照過去既有的例子，並沒有獨厚宜蘭，過去整個專案協商就有這樣的例子，「目前狀況還沒有改變」。

他說，但因為中央財務受到財劃法修法影響，總預算都還沒有審查，未來總預算也無法編列。這部分中央面臨計畫型補助經費嚴重不足的狀況，中央會衡量相關經費做最好協助，到目前為止「宜蘭負擔57億元的協議還沒有變」。

陳金德提到，過去也有「專案協商」例子，例如嘉義市鐵路高架，過去也是由行政院副院長召集專案協商，當時除了按財務狀況，按照財務狀況來分擔中央補助外，關於土地取得的部分也是由中央來負擔；另外像桃園的鐵路地下化，自償性的部分也是等到工程完成，有實現自償之後才分年支付負擔的部分。

至於宜蘭鐵路高架總工程費約是500億元，因為宜蘭的財務狀況是四級，所以按照要點是86比14，中央86%、地方14%。

他說，12月9日協商有兩個重點，第一個重點是土地取得與機廠兩部分，土地取得本來地方要全額，協商過程中認為土地取得將來所有權是屬於中央，也是鐵道局、台鐵公司在經營，所以建議由中央負擔。

至於高架化機廠的工程分擔原本是86比14，地方要負擔14%。但因為機廠將來也是台鐵公司的，所以這部分也希望14%不用，算下來大概32億元由中央來負擔，不要由宜蘭縣政府負擔。另有15億屬於自償性經費，希望完成之後再來分年編列，所以32億元加15億元，大概有47億元由中央負擔。