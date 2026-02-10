台東縣府發放「縣有耕地」放領權狀 農民從承租戶變成土地所有人

農曆新年將至，台東縣政府今舉辦「縣有耕地領狀圓夢時刻」活動，象徵多年的耕地承租夢想正式落實。縣長饒慶鈴親手將第一張「縣有耕地放領權狀」交到農民手中，使台東成為中央重啟公有土地放領政策後，全台第二個完成縣有非公用耕地放領並正式發出權狀的縣市。

饒慶鈴表示，這張權狀不僅是一紙證明，更承載農民等待數十年的期盼與心聲。受贈的陳姓農友開心說，其父親早在1964年就承租位於台東市新園段733地號的土地，數十年來務農從未間斷，如今陳家終於從「承租戶」變成真正的土地所有人。

饒慶鈴指出，許多農民從祖父、父親輩就開始耕作，一生辛勤勞作卻長期無法成為土地主人，心中始終懸著一顆大石頭。為此，她要求縣府加快行政作業，並感謝立委與議會協助，順利完成第一張權狀的發放。

地政處說明，中央去年底重啟公有土地放領，適用資格為1976年9月24日以前即已承租的縣有平地耕地，且持續承租至今、非都市計畫範圍內。台東符合條件的土地共有5筆，總面積約2.82公頃，分布於台東市、關山鎮及卑南鄉，縣府將持續協助農民完成申請程序，並向中央爭取加速放領作業，讓更多長年務農的承租戶能早日取得土地產權保障。