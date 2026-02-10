快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

台東縣府發放「縣有耕地」放領權狀 農民從承租戶變成土地所有人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東成為中央重啟公有土地放領政策後，全國第二個完成縣有非公用耕地放領並正式發出權狀的縣市。記者尤聰光／攝影
台東成為中央重啟公有土地放領政策後，全國第二個完成縣有非公用耕地放領並正式發出權狀的縣市。記者尤聰光／攝影

農曆新年將至，台東縣政府今舉辦「縣有耕地領狀圓夢時刻」活動，象徵多年的耕地承租夢想正式落實。縣長饒慶鈴親手將第一張「縣有耕地放領權狀」交到農民手中，使台東成為中央重啟公有土地放領政策後，全台第二個完成縣有非公用耕地放領並正式發出權狀的縣市。

饒慶鈴表示，這張權狀不僅是一紙證明，更承載農民等待數十年的期盼與心聲。受贈的陳姓農友開心說，其父親早在1964年就承租位於台東市新園段733地號的土地，數十年來務農從未間斷，如今陳家終於從「承租戶」變成真正的土地所有人。

饒慶鈴指出，許多農民從祖父、父親輩就開始耕作，一生辛勤勞作卻長期無法成為土地主人，心中始終懸著一顆大石頭。為此，她要求縣府加快行政作業，並感謝立委與議會協助，順利完成第一張權狀的發放。

地政處說明，中央去年底重啟公有土地放領，適用資格為1976年9月24日以前即已承租的縣有平地耕地，且持續承租至今、非都市計畫範圍內。台東符合條件的土地共有5筆，總面積約2.82公頃，分布於台東市、關山鎮及卑南鄉，縣府將持續協助農民完成申請程序，並向中央爭取加速放領作業，讓更多長年務農的承租戶能早日取得土地產權保障。

出席見證的立委莊瑞雄表示，政策重啟獲賴清德總統高度支持，並經由多次立院提案與質詢促成今日成果。他強調，感謝中央政策明確及地方執行有力，才能實現農民圓夢。立委陳瑩也指出，行政院已明確要求國產署訂定時程完成公地放領，符合資格的農民可依程序申請並完成繳價後，依法取得土地所有權。

台東縣政府今舉辦「縣有耕地領狀圓夢時刻」活動，象徵多年的耕地承租夢想正式落實。縣長饒慶鈴（左）親手將「縣有耕地放領權狀」交到農民手中。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今舉辦「縣有耕地領狀圓夢時刻」活動，象徵多年的耕地承租夢想正式落實。縣長饒慶鈴（左）親手將「縣有耕地放領權狀」交到農民手中。記者尤聰光／攝影

農民 台東 饒慶鈴
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

守候多年終圓夢 台東縣有耕地放領今起公告

中職／樂天桃猿台東春訓 將抽空指導在地小球員

台東消防換新帥 基層出身的盧東發正式接棒局長一職

【重磅快評】台東取代苗栗變天龍國 分級表「喬」味十足

相關新聞

礁溪某旅館頂樓驚見「寶特瓶山」 越堆越高宜蘭縣環保局將稽查

宜蘭縣礁溪鄉一棟6層樓旅館的頂樓堆滿寶特瓶，宛如一座「垃圾山」。之前，旅館負責人的母親稱聲要栽種地瓜葉，並使用寶特瓶壓蓋...

「基隆媽」賀年看板高掛街頭 童家祖孫三代聯名 童子瑋：祝基隆行大運

基隆慶安宮農曆春節前，在基隆市愛二、仁三路口高掛由榮譽主委童永、主委童德裕和顧問童子瑋署名的「慶賀新歲・馬年平安」看板，...

台東縣府發放「縣有耕地」放領權狀 農民從承租戶變成土地所有人

農曆新年將至，台東縣政府今舉辦「縣有耕地領狀圓夢時刻」活動，象徵多年的耕地承租夢想正式落實。縣長饒慶鈴親手將第一張「縣有...

剛來宜蘭送紅包現卻傳鐵路高架補助生變 綠營跳腳「不用選了啦！」

行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的...

春節前加強維護交通、治安勤務 基隆府會首長慰問出勤警消和協勤人力

基隆警、消和協勤民力在春節前加強維護交通、治安勤務，基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋和副議長楊秀玉，分別帶隊前往各勤務單位...

基隆市衛生局很貼心！春節醫院診所門診時間製表 上傳網路方便民眾查詢

基隆市衛生局今天表示，已彙整全市醫療院所春節期間開診情形（診所部分僅初一至初四），外加藥局營業時間表，相關資訊已上傳基隆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。