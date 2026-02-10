快訊

剛來宜蘭送紅包現卻傳鐵路高架補助生變 綠營跳腳「不用選了啦！」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的57.55億元地方配合款，恐有變數！讓地方人士感到炸鍋與不解。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的57.55億元地方配合款，恐有變數！讓地方人士感到炸鍋與不解。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的57.55億元地方配合款，恐有變數！縣府代理縣長林茂盛今天感到不解，去年12月9日政委陳金德以行政院名義出面協調，達成57.55億元配合款的共識，怎麼會有變數？盼依當時的協商結論執行。

卓榮泰8日到宜蘭考察，除了縣府被通知出席，會中清一色都是民進黨民代及參選人，藍營任何人未接獲視察通知，遭批評「輔選行程」，作球給民進黨參選人的「選舉秀」。縣府人員私下認為，若補助生變，屆時行政院核定的地方負擔不是57.55億元，而是原來105.58億元，不就等於「打臉」這些人嗎？

由於國發會去年底審議通過的配合款金額，仍是協商共識57.55億元，全案目前送進行政院核定階段。民進黨地方人士擔心衝擊選情，今天上午去電向政委陳金德求證了解此事，陳金德也說，「不知道這消息是哪裡來的？」

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫總經費501.54億元，地方必須負擔配合款，但因宜蘭縣財政困難，去年12月9日行政院召開專案協商獲取共識，地方配合款由原須負擔的105.58億元調降至57.55億元，取得共識，當時包括縣政府及陳金德都發布新聞稿消息。

據了解，卓榮泰8日視察時曾提到，配合款要取得全國性一致的標準，看看其他縣市在中央、地方分擔的過程中有個一致性標準，各該縣市如果有真的其他的財政的能力不足，行政院採用其他的方式再來補助，所以全國性的標準還是要，放在衡量的過程當中，考慮財政負擔跟分擔，最後這個正在處理，最終中央與地方共同財務分擔上面，再做一些考量，這部分他也請交通部再跟縣政府談，立委居中再做協調。

會中這段話之後，傳出中央給宜蘭的地方配合款恐怕有變數！縣政府強調，57.55億元地方配合款是有白紙黑字的會議紀錄，當時行政院的裁示是宜蘭縣配合款負擔方式，免除地方負擔用地及基地取得費用，將比照嘉義市區鐵路高架化，自償性部分則是比照桃園鐵路地下化等前例，讓地方財政有更合理的負擔依據，目前縣府仍依照中央去年12月9日的結論辦理。

行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的57.55億元地方配合款，恐有變數！讓地方人士感到炸鍋與不解。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的57.55億元地方配合款，恐有變數！讓地方人士感到炸鍋與不解。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的57.55億元地方配合款，恐有變數！讓地方人士感到炸鍋與不解。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰日前才剛視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，送來農曆年前拍板定案的好消息，如今卻傳出中央原本協商同意給宜蘭的57.55億元地方配合款，恐有變數！讓地方人士感到炸鍋與不解。圖／行政院提供

行政院 宜蘭 陳金德
