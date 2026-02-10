快訊

礁溪某旅館頂樓驚見「寶特瓶山」 越堆越高宜蘭縣環保局將稽查

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪某旅館頂樓堆滿寶特瓶像「垃圾山」，附近民眾擔心造成危險，宜蘭縣環保局將前往稽查。圖／民眾提供
宜蘭礁溪某旅館頂樓堆滿寶特瓶像「垃圾山」，附近民眾擔心造成危險，宜蘭縣環保局將前往稽查。圖／民眾提供

宜蘭縣礁溪鄉一棟6層樓旅館的頂樓堆滿寶特瓶，宛如一座「垃圾山」。之前，旅館負責人的母親稱聲要栽種地瓜葉，並使用寶特瓶壓蓋在表土，但因強風可能吹落寶特瓶，民眾擔心造成危險及環境髒亂，此情況一直未改善，縣環保局接獲反映後下午將前往稽查了解。

有人在社群貼文「超誇張」，礁溪鄉一棟旅館頂樓堆滿寶特瓶，經常會有「落山風」旁邊都快滿出來了，加上礁溪還有落山風，2月9日刮起強風，風勢大到樹都快要被吹倒，擔心強風會吹落寶特瓶；或是有人抽菸不慎丟菸蒂，造成寶特瓶起火釀成危險，真的很離譜。

網友也留言覺得「超誇張」，「讓人驚嚇」，「這那裡是用來覆土」，「垃圾堆裡還有布料」，「有安全疑慮」， 「不顧附近住家民眾擔心，太自私」。

據了解，早在去年3月就有人發現頂樓的寶特瓶垃圾山，今年再度看到的情況更嚴重，數量更多。

縣環保局表示，之前曾經前往稽查，寶特瓶是洗乾淨的，沒有異味，也沒有孳生蚊蟲，旅館頂樓屬於私人領域，環保局無法開罰，只能進行道德勸說，今天下午會同衛生局與建設處一起前往現場稽查，了解情況並勸導。

宜蘭礁溪某旅館頂樓堆滿寶特瓶像「垃圾山」，附近民眾擔心造成危險，宜蘭縣環保局將前往稽查。圖／民眾提供
宜蘭礁溪某旅館頂樓堆滿寶特瓶像「垃圾山」，附近民眾擔心造成危險，宜蘭縣環保局將前往稽查。圖／民眾提供
宜蘭礁溪某旅館頂樓堆滿寶特瓶像「垃圾山」，附近民眾擔心造成危險，宜蘭縣環保局將前往稽查。圖／民眾提供
宜蘭礁溪某旅館頂樓堆滿寶特瓶像「垃圾山」，附近民眾擔心造成危險，宜蘭縣環保局將前往稽查。圖／民眾提供

