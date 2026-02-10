聽新聞
0:00 / 0:00
礁溪某旅館頂樓驚見「寶特瓶山」 越堆越高宜蘭縣環保局將稽查
宜蘭縣礁溪鄉一棟6層樓旅館的頂樓堆滿寶特瓶，宛如一座「垃圾山」。之前，旅館負責人的母親稱聲要栽種地瓜葉，並使用寶特瓶壓蓋在表土，但因強風可能吹落寶特瓶，民眾擔心造成危險及環境髒亂，此情況一直未改善，縣環保局接獲反映後下午將前往稽查了解。
有人在社群貼文「超誇張」，礁溪鄉一棟旅館頂樓堆滿寶特瓶，經常會有「落山風」旁邊都快滿出來了，加上礁溪還有落山風，2月9日刮起強風，風勢大到樹都快要被吹倒，擔心強風會吹落寶特瓶；或是有人抽菸不慎丟菸蒂，造成寶特瓶起火釀成危險，真的很離譜。
網友也留言覺得「超誇張」，「讓人驚嚇」，「這那裡是用來覆土」，「垃圾堆裡還有布料」，「有安全疑慮」， 「不顧附近住家民眾擔心，太自私」。
據了解，早在去年3月就有人發現頂樓的寶特瓶垃圾山，今年再度看到的情況更嚴重，數量更多。
縣環保局表示，之前曾經前往稽查，寶特瓶是洗乾淨的，沒有異味，也沒有孳生蚊蟲，旅館頂樓屬於私人領域，環保局無法開罰，只能進行道德勸說，今天下午會同衛生局與建設處一起前往現場稽查，了解情況並勸導。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。