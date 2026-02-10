弱勢兒少每月補助加碼500元 基隆近1300人受惠

快訊

中央社／ 基隆10日電

基隆市政府針對設籍基隆市的弱勢兒童及少年生活扶助，每人加發新台幣500元補助金，加上原領有每月2197元，將有近1300人每月可領2697元，1月、2月款項今天撥入帳戶

市府兒童及少年事務處今天指出，除原領有每月新台幣2197元生活扶助外，配合衛生福利部相關政策推動期程，1月起每人每月加領500元補助款，規劃補助款可領13個月。

兒少處指出，為使民眾儘早受惠，1月及2月款項會在今天一次撥入申請人帳戶，讓市民能安心迎接溫馨年節，市府也會持續關注中央政策推動情形及弱勢家庭實際需求，滾動檢討相關協助措施。

基隆市長謝國樑表示，近年民生物價、交通費用及教育支出持續上漲，對弱勢家庭而言，生活負擔日益沉重，在扶養與照顧兒童及少年更需要穩定的支持資源。

謝國樑說，市府秉持照顧弱勢、守護兒少的施政理念，積極推動相關補助措施，期盼透過階段性的經濟支持與整體配套措施，減輕家庭壓力，讓孩子能安心生活、安穩成長。

