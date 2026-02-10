弱勢兒少每月補助加碼500元 基隆近1300人受惠
基隆市政府針對設籍基隆市的弱勢兒童及少年生活扶助，每人加發新台幣500元補助金，加上原領有每月2197元，將有近1300人每月可領2697元，1月、2月款項今天撥入帳戶。
市府兒童及少年事務處今天指出，除原領有每月新台幣2197元生活扶助外，配合衛生福利部相關政策推動期程，1月起每人每月加領500元補助款，規劃補助款可領13個月。
兒少處指出，為使民眾儘早受惠，1月及2月款項會在今天一次撥入申請人帳戶，讓市民能安心迎接溫馨年節，市府也會持續關注中央政策推動情形及弱勢家庭實際需求，滾動檢討相關協助措施。
基隆市長謝國樑表示，近年民生物價、交通費用及教育支出持續上漲，對弱勢家庭而言，生活負擔日益沉重，在扶養與照顧兒童及少年更需要穩定的支持資源。
謝國樑說，市府秉持照顧弱勢、守護兒少的施政理念，積極推動相關補助措施，期盼透過階段性的經濟支持與整體配套措施，減輕家庭壓力，讓孩子能安心生活、安穩成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。