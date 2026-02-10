「基隆媽」賀年看板高掛街頭 童家祖孫三代聯名 童子瑋：祝基隆行大運

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆慶安宮農曆春節前，在基隆街頭高掛榮譽主委童永、主委童德裕和顧問童子瑋，童家祖孫三代聯名的「慶賀新歲・馬年平安」看板。記者邱瑞杰／攝影
基隆慶安宮農曆春節前，在基隆市愛二、仁三路口高掛由榮譽主委童永、主委童德裕和顧問童子瑋署名的「慶賀新歲・馬年平安」看板，童家祖孫三代聯名向基隆鄉親送上新春祝賀，展現地方信仰與世代情感的深厚連結。

童子瑋是現任基隆市議會議長，已獲民進黨提名參選2026年基隆市長選戰。他說，農曆新年即將到來，藉由這面結合在地信仰與在地創作的賀年看板，向所有鄉親朋友拜年，傳遞慶安宮對基隆這座城市的祝福。

童子瑋表示，祝福民眾在新的一年，大家「神馬攏賀、隆馬舞春」，平安順利行大運，也盼望基隆鄉親新春快樂、闔家平安，期盼在媽祖的庇佑下，新的一年大家攜手同行。

慶安宮賀年看板邀請基隆在地設計工作室，「港齋」創辦人李沁設計。李沁說，作品主題是「慶賀新歲・馬年平安」，整體以溫潤而喜氣的朱紅色系為主軸，呼應慶安宮內部雕飾風格，也營造出濃厚的新春年節氛圍，期盼為基隆市民帶來滿滿祝福與平安。

李泌操刀的看板，畫面核心描繪莊嚴的「基隆媽」聖像，細膩刻畫服裝紋飾，並融入基隆特有的海風吹拂動態，象徵港都城市的精神與生命力。千里眼、順風耳守護在側，搭配祥龍、信眾供奉的花束等元素，寓意驅邪納福、風調雨順。

童子瑋說，感謝過去一年市民朋友的支持與陪伴，讓基隆在各個角落持續累積向前的力量。新的一年他仍會站在市民身邊，持續為基隆努力、為市民發聲，讓這座城市在傳統與創新中穩健前行。

基隆慶安宮農曆春節前，在基隆街頭高掛榮譽主委童永、主委童德裕和顧問童子瑋，童家祖孫三代聯名的「慶賀新歲・馬年平安」看板。記者邱瑞杰／攝影
馬年 童子瑋
