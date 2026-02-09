快訊

春節前加強維護交通、治安勤務 基隆府會首長慰問出勤警消和協勤人力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警局今晚舉辦加強重要節日安全維護工作慰問活動，副市長邱佩琳致贈慰問金，感謝民間團體協勤。記者邱瑞杰／攝影
基隆警、消和協勤民力在春節前加強維護交通、治安勤務，基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋和副議長楊秀玉，分別帶隊前往各勤務單位慰問。邱佩琳說，感謝出勤人員的付出，不只讓市民安心過年，也讓來基隆的外地遊客，覺得基隆是最棒的港口城市。

今年農曆春節加強重要節日安全維護工作，從今晚10時起至23日午夜12時，為期15天。工作主軸為治安平穩、交通順暢及民眾安心。

基隆市警局今晚在交通警察隊6樓禮堂舉辦慰問活動，邱佩琳代表市長謝國樑，致贈慰問金給義警、民防、義交和守望相助、志工大隊代表，另致贈慰問品給市警局。警察之友會副理事長莊智為也致贈慰問金給警方，感謝員警辛勞出勤。

邱佩琳說，警、消和協勤的民間團體春期出勤，不只讓基隆民眾安心過年，同時間也能讓來基隆遊玩的人，覺得基隆是北台灣最棒的港口。她要感謝出勤人員有很強的使命感，默默付出讓基隆變得更好，並提醒大家在辛苦執勤，保護他人時，也要注意自身安全。

童子瑋說，為了能讓民眾安心歡度節慶，出勤人員工作更為忙碌，他很高興能出席慰問行程，並感謝大家的辛苦付出。治安需要所有人共同來維護，民眾也都可以協助注意生活周遭可疑的人事物，守望相助，協助民力也助減輕警察壓力。寒冬執行勤務，童也提醒大家注意保暖，並向眾人拜早年。

邱佩琳、童子瑋和副議長楊秀玉、基隆市警察局長林信雄，隨後分頭帶隊慰問出勤單位。邱前往市警局婦幼警察隊、刑事警察大隊、第一分局、消防局和中正、仁愛區慰問。童前往市警局保安隊、第二分局和信義區公所、中正區各分駐(派出）所慰問。楊前往市警局交通警察隊、義交大隊、第四分局及中山、安樂區進行慰問，林信雄前往市警局少年警察隊、第三分局、七堵、暖暖區慰問。

今年農曆春節加強重要節日安全維護工作今晚10時起展開，為期15天。市警局今晚舉辦慰問活動，感謝出勤人員的辛勞。記者邱瑞杰／攝影
