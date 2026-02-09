花蓮燈會有作品被譏像「鹹魚」 縣府：尊重多元聲音

快訊

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

中央社／ 花蓮9日電

花蓮太平洋燈會有作品被形容像「鹹魚」，也有議員質疑斥資1980萬元能否達效果；縣府表示，尊重並理解各界觀看角度與審美感受，邀請大家到現場從作品與土地的連結觀賞。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，花蓮太平洋燈會主燈名稱為「花好」，意為花蓮正好、好事回歸，象徵祝福與希望；花燈跳脫傳統生肖造型，以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象，由台南藝術大學建築藝術研究所師生打造，藉由光飾裝置展演馬年意象，搭配概念風車順應自然風向轉動。

針對許多討論聚焦的燈區作品「花現15288」，縣府觀光處長余明勲告訴中央社記者，數字的意思是作品高度152公分，且為藝術家第88個作品，此屬燈區創作之一，並非主燈，設計定位、展演功能及經費結構，皆與主燈有所區隔；魚自繁花中躍起，象徵生命力的突破、流動與不被限制的創造精神，回應花蓮從日出到日落的生活節奏，也象徵花蓮人及產業韌性與生命力，並與面對大自然的勇氣精神相互呼應。

縣府指出，對於民眾、遊客與鄉親的不同感受與解讀，一向抱持尊重態度，藝術本就允許討論，也允許不一樣理解方式；當觀者願意走進藝術家思維與創作脈絡，藝術不只是被觀看，而是成為一種同理與共感的過程，也能注入更多來自土地與文化的養分。

至於燈會總經費約新台幣1980萬元，縣府說明，涵蓋範圍並非僅止於單一主燈製作，還包括整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、無數場次街頭藝人展演活動、宣傳海報與各種文宣產品設計（福袋、冰箱貼等）、小提燈、煙火活動、元宵燈謎活動、AR科技應用等，且提供一個月展期維護，以及與在地商圈共創共榮的整體規劃。

縣府表示，將持續以尊重藝術專業、包容多元聲音的態度，推動公共藝術與城市美學，讓燈會不只是節慶活動，更是一場屬於花蓮、也屬於每一觀看者與台灣這塊土地的文化對話。

花蓮縣政府 燈會 公共藝術
