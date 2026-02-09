基隆市衛生局很貼心！春節醫院診所門診時間製表 上傳網路方便民眾查詢

基隆市衛生局今天表示，已彙整全市醫療院所春節期間開診情形（診所部分僅初一至初四），外加藥局營業時間表，相關資訊已上傳基隆市政府LINE@、衛生局網站、衛生局臉書粉絲專頁、基隆親子照護平台及基隆長輩照護平台，提供民眾查詢。

衛生局為確保春節期間醫療服務量能充足，今年1月中旬除拜會基隆市醫師公會理事長王俊傑，也前往兩家主要急救責任醫院，分別與衛生福利部基隆醫院院長林三齊、基隆長庚醫院院長吳俊德進行意見交流。

衛生局1月26日邀集基隆市各大醫院、醫師公會、護理師公會及藥師公會等相關醫護藥團體，召開春節醫療量能協調共識會議，共同研商春節期間各醫院之春節及傳染病特別門診開設科別、診次與時段，及可能發生急診壅塞的因應作為。

醫療院所門診服務部分，除夕當天全市仍有 79家診所提供服務。大年初一至初三期間，部立基隆醫院、長庚醫院基隆院區、三軍總醫院基隆分院和新昆明醫院，均開設內科及兒科特別門診。部基另加開心臟科、骨科、腎臟科等科別。急重症方面，全市4家急救責任醫院急診室維持24小時全天候運作，守護市民健康。

衛生局說，春節期間會每天透過系統即時監測及掌握急診就診人次、病房空床數、等待住院及等待加護病房人數等關鍵指標，若發現異常趨勢，會即時與醫院主管啟動預警與調度機制，確保民眾在連假期間仍能獲得即時且適切的醫療照護。