慶祝宜蘭頭城吉祥夜市2周年 公所發送百元HAPPY券吸引遊客留宿

宜蘭縣頭城吉祥夜市自從開市以來維持人潮與買氣，夜市營運至今即將滿2年，鎮公所今天宣布舉辦2周年慶活動，2月27日傍晚在夜市牌樓入口處發送2000份百元HAPPY券，等同現金使用，盼吸引遊客來逛夜市，到餐廳品嘗海鮮料理，夜晚留宿頭城。

宜蘭人喜歡逛夜市，幾乎很多鄉鎮市都有好吃好逛的夜市美食，有些地方則是每周輪流擺攤，總能吸引滿滿人潮。頭城夜市最早是在開蘭東路海水浴場一帶，馬路兩側擺攤大約40至50家攤商，鎮公所為解決人車爭道問題，2年前另尋更方便舒適的場所新設「頭城吉祥夜市」，移至鎮公所後方空地、城隍廟旁。

頭城吉祥夜市受惠於公所周邊停車方便，距離火車站走路只要5分鐘，每周五傍晚5時30分至10時30分開逛，吸引遊客，尤其通勤族下了火車可以走路去逛夜市。新夜市規模擴大，集結超過150個特色攤位，涵蓋在地小吃、異國美食及娛樂遊戲等，比原本舊夜市增添巷更多選擇，成為宜蘭地區攤位數量最多、人氣超夯的夜市之一。

鎮公所今天宣布，2月27日周五活動當天發送百元HAPPY券，預計傍晚6時起在夜市牌樓處贈送給現場民眾，數量2000份，等同現金使用，但不找零，送完為止。