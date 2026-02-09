快訊

慶祝宜蘭頭城吉祥夜市2周年 公所發送百元HAPPY券吸引遊客留宿

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城吉祥夜市營運將滿2年，鎮公所今天宣布舉辦2周年慶活動，2月27日傍晚在夜市牌樓入口處，發送2000份百元HAPPY券，盼吸引遊客來逛夜市，到餐廳品嘗海鮮料理，夜晚留宿頭城。圖／鎮公所提供
宜蘭縣頭城吉祥夜市自從開市以來維持人潮與買氣，夜市營運至今即將滿2年，鎮公所今天宣布舉辦2周年慶活動，2月27日傍晚在夜市牌樓入口處發送2000份百元HAPPY券，等同現金使用，盼吸引遊客來逛夜市，到餐廳品嘗海鮮料理，夜晚留宿頭城。

宜蘭人喜歡逛夜市，幾乎很多鄉鎮市都有好吃好逛的夜市美食，有些地方則是每周輪流擺攤，總能吸引滿滿人潮。頭城夜市最早是在開蘭東路海水浴場一帶，馬路兩側擺攤大約40至50家攤商，鎮公所為解決人車爭道問題，2年前另尋更方便舒適的場所新設「頭城吉祥夜市」，移至鎮公所後方空地、城隍廟旁。

頭城吉祥夜市受惠於公所周邊停車方便，距離火車站走路只要5分鐘，每周五傍晚5時30分至10時30分開逛，吸引遊客，尤其通勤族下了火車可以走路去逛夜市。新夜市規模擴大，集結超過150個特色攤位，涵蓋在地小吃、異國美食及娛樂遊戲等，比原本舊夜市增添巷更多選擇，成為宜蘭地區攤位數量最多、人氣超夯的夜市之一。

鎮公所今天宣布，2月27日周五活動當天發送百元HAPPY券，預計傍晚6時起在夜市牌樓處贈送給現場民眾，數量2000份，等同現金使用，但不找零，送完為止。

頭城鎮長蔡文益邀請大家在228連續假期的周五晚上來到吉祥夜市逛街嘗美食，白天可以逛頭城老街，在彩繪牆打卡拍照，也能到頭城濱海森林公園、大溪漁港、頭城外澳沙灘等地走走，欣賞太平洋美景，各家餐廳也都有海鮮等料理可供選擇，值得安排留宿頭城的遊程。

頭城鎮公所今天宣布，2月27日傍晚將在夜市牌樓處，將發送百元HAPPY券，限量2000份。圖／鎮公所提供
頭城吉祥夜市自從開市以來，停車方便，距離火車站也近，一直維持著人潮與買氣。圖／鎮公所提供
頭城吉祥夜市成立2周年生日快樂，鎮公所將發送百元HAPPY券，讓遊客開心逛夜市嘗美食。圖／鎮公所提供
頭城吉祥夜市營運將滿2年，鎮公所今天宣布舉辦2周年慶活動，2月27日傍晚在夜市牌樓入口處，發送2000份百元HAPPY券，盼吸引遊客來逛夜市，到餐廳品嘗海鮮料理，夜晚留宿頭城。圖／鎮公所提供
夜市 美食 宜蘭
慶祝宜蘭頭城吉祥夜市2周年 公所發送百元HAPPY券吸引遊客留宿

