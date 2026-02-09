中橫東段4處明隧道強化防災 拚2年完工解除管制

台8線中橫公路東段遭403花蓮大地震重創，公路局規畫在4處易落石路段興建明隧道房落石，其中靳珩隧道西口與九曲洞東口已動工，預計明年中前完工，其餘工程最快今年6月進場，盼後年全面完工後解除交通管制、恢復正常通行。

中橫公路東段天祥至太魯閣口段，震後及風災造成多處邊坡嚴重坍方。公路局東區養護工程分局太魯閣工務段完成搶通後，先以短期計畫進行護坡搶修，再透過中期復建工程，針對5處易落石路段提升安全性，其中4處興建明隧道、1處施作掛網及噴凝土等邊坡防護工程。

太魯閣工務段長張佩筠表示，4處明隧道位置由西向東分別為九曲洞西端、九曲洞東端、錐麓隧道東端及靳珩隧道西端，目前靳珩隧道西端與九曲洞東端已開工，九曲洞西端及錐麓隧道東端工程則於去年底完成發包。

其中，靳珩隧道西端將興建85公尺鋼筋混凝土明隧道，並設置65公尺鋼構洩槽；九曲洞東端則施作80公尺鋼架式防落石棚及60公尺鋼構洩槽。若施工期間未遭遇颱風或強震等重大災害，上述工程及寧安橋相關護坡工程，預計可於明年4月陸續完工。

至於九曲洞西端，將施作55公尺變斷面鋼筋混凝土明隧道；錐麓隧道東端則新建96公尺鋼架式防落石棚及113公尺鋼構洩槽。目前2處仍進行簾幕式攔石網工程，待告一段落後再由明隧道團隊進場，保守估計今年6月啟動施工，2028年7月完工。

張佩筠指出，4座明隧道完工後，可大幅改善中橫公路易落石風險，整體行車安全將明顯提升，公路局也期盼未來能逐步取消現行管制措施，恢復以往通行模式。同時，公路局將委託專業顧問啟動「地質地貌變異分析暨避離災方案評估」，透過調查、監測與評估，作為規畫長期安全穩定路廊的前期作業，預計118年提出成果。

另外，關原路段4年前因地震及連續降雨，造成邊坡大規模崩塌，土石壓毀明隧道及路基而中斷交通。太魯閣工務段完成搶通後，歷經長期修復，目前已完成上邊坡工程，正進行下邊坡保護及路基加固作業，工程可望於今年5月完工。