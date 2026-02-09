基隆市57條公車路線…春節連假調整營運時間！ 大年初六恢復平時發車方式

基隆公車處今天表示，市公車在春節9天連假將調整營運模式，14日至16日（除夕）下午1時以假日班距營運；16日下午1時起依除夕班表行駛，夜間停駛。17日至21日（初一至初五）依春節班表營駛，22日（初六）起恢復平時營運方式。

公車處指出，春節假期自2月14日起，至22日共計９天，為滿足民眾乘車需求，並兼顧部分駕駛長（司機）也要返鄉過節，全市57條公車路線在春假期間將調整營運模式。民眾可上公車處網頁最新消息專區，查詢公車班次調整資訊，或下載「公路局ibus」App即時掌握公車動態。

公車處長鍾惠存說，考量民眾仍有搭乘公車拜年、走春及出勤等需求，市公車春節期間服務不打烊，但部分班次發車時間有所異動，提醒要搭公車的民眾，出門前先查詢搭乘路線時刻表或發車間距，減少在公車站候車時間。

公車處指出，春節期間基隆市區及觀光景點車潮眾多，鼓勵民眾多加利用市區公車等大眾運輸工具，並可轉乘台鐵及國道客運，避開交通壅塞及排隊等候進入停車場情形。

民眾要搭公車時，候車站如有智慧型站牌，會顯示預估到站時間，也可掃描路線圖上方QRCode，連結至公車動態查詢網頁。如有其他疑問，可電洽公車處調度室（02）2425-1768或2422-6276，或撥打基隆市政府1999市民服務熱線詢問。