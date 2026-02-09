花蓮慈濟醫院開設春節門診！籲注意天氣變化 初四恢復正常服務

快訊

中央社／ 花蓮縣9日電
春節連假將來臨，花蓮慈濟醫院自15至19日開設春節假日門診，並提醒民眾注意天氣變化，做好保暖措施，保持良好飲食衛生習慣，以遠離疾病；各醫療科門診於20日恢復正常服務。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，延續往年門診服務，自小年夜（15日）起到初三（19日）開設春節假日門診，包括兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務；此外，春節期間急診提供24小時醫療服務。各醫療科門診將在初四（20日）恢復正常門診。

天氣忽冷忽暖、溫差大，加上返鄉與出遊人潮增加，病毒與細菌傳播風險升高。花蓮慈院院長室資深顧問、小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長應特別留意健康狀況。

王傳育表示，過年期間兒科急診最常見的就醫原因為發燒與腸胃炎，其中流感在秋冬季節盛行，一旦高燒，家長多會緊急送醫；腸胃炎則常與年節飲食有關，零食與年菜種類多，若反覆加熱或存放多日，易增加細菌感染風險，孩童飲食應以新鮮、清淡為原則。

此外，搭乘台鐵、捷運等大眾運輸工具，建議孩童佩戴口罩，並落實勤洗手、作息規律與充足睡眠，適量補充富含維生素C的水果，有助提升抵抗力。

王傳育指出，部分本身有特殊體質或神經系統疾病的孩童，在感冒或發燒時，較容易誘發抽筋或癲癇發作，雖然比例不高，但一旦發生多屬急症，家長務必立即送醫評估；若僅是輕微感冒、嘔吐或腹瀉，可先至門診就醫，依醫師建議觀察與治療。

另配合春節假期，若有慢性病人回診日期或持有的慢性病連續處方箋、且給藥用盡日落在春節期間（14至22日），即日起可提前回診、領藥，避免中斷用藥，安心過好年。

春節 腸胃炎
