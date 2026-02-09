花蓮玉里大橋重建 力拚明年4月全面通行

玉里大橋位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，受地殼擠壓年平均長高約兩公分。四年前○九一八強震橋梁受損成危橋，公路局斥資四十點六億元重建，如今工程進度逾六成，南下橋已完工通車，北上橋預計明年四月通行。

玉里大橋跨秀姑巒溪，南、北向橋梁分別一九七七及一九九四年完工，○九一八強震，兩座橋梁均出現結構受損，尤其南下橋毀損嚴重，公路局蘇花改工程處三年前啟動改建。考量玉里大橋為交通要道，工程採「半半施工」，先重建南下橋，北上橋維持雙向；待南下新橋完工，再改建北上橋。

蘇改處長李宗仁表示，南下橋去年四月通車，北上橋工程建設中，至去年十二月底進度已百分之六一點五九，預計明年四月完工並通行。因橋梁位板塊交接帶，新橋採箱型鋼梁結構，設計可調式活動支承墊，可依地殼抬升情形逐年調整高度，朝百年使用目標設計。

另，蘇改處二○一七年起推動台9線花東縱谷景觀大道計畫，分十二標工程拓寬壽豐木瓜溪橋至富里縣界橋路段，蘇改處工程科長陳勝雄表示，去年已完成五標，另四標施工中，其中三民路段預計十月中完工；玉里至東里段明年四月竣工；瑞祥至三民段及東里至東竹段明年底完成，盼二○三○年前完成花蓮境內台九線拓寬工程。