礁溪將建共融式遊戲公園 落腳礁溪鄉重劃區

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
礁溪鄉近年來蓬勃發展，人口數逐年成長，卻沒有親子活動場所。縣議員林聰池爭取2年多，礁溪首座「共融式遊戲公園」將位於重劃區，縣府力拚今年動工。圖／民眾提供
礁溪鄉人口逐年成長，卻缺乏親子活動場所，地方爭取打造一處「共融式遊戲公園」，兩年多來歷經國產署未同意提供土地等波折，最後設在礁溪鄉重劃區，縣府力拚今年動工。

縣政府在不同鄉鎮計畫興建四座共融遊戲場，礁溪鄉位於玉峰段十八地號公園用地，經費兩千多萬元。代理縣長林茂盛表示，好不容易敲定地點，將納今年追加減預算，力拚今年動工，為礁溪地區打造安全、友善且富特色的兒童遊戲天地。

縣府工旅處表示，公園基地位於自辦市地重劃區，北側緊鄰通往五峰旗景區的重要道路節點，初步朝自然生態的遊戲空間規畫，打造不分年齡的「共融式遊戲場」，預計三月送計畫到中央爭取補助，同步細部設計與工程發包前置作業。

據了解，礁溪場址的選定過程困難重重，縣議員林聰池從二○二三年十月就積極與縣府共同推動，原規畫在礁溪「跑馬古道公園」，向國產署爭取協調土地使用可行性，無奈卡在國產署審核程序遲遲無法定案。

去年九月，國產署表示該地不符土地使用規定，縣府隨即重啟選址，綜合評估交通、地理位置及整體環境，最終確定在礁溪鄉重劃區。

