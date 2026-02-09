聽新聞
星期評論／基隆撒幣政見 易放難收無益長遠發展

聯合報／ 本報記者游明煌

基隆政壇近年陷入「撒幣大賽」，從市長謝國樑引發爭議的青年電動車，到議長童子瑋的重陽與三節敬老金倍增計畫，藍綠陷入「開支票換選票」惡性循環。此種無視財政紀律且不設排富條款的「假福利」有「易放難收」的弊病，看似雨露均霑，卻無益長遠發展。

謝國樑「免費送電動車」擄獲青年選票，三年逾二萬人申請，最終因財政難以為繼喊卡，如今童子瑋提出的敬老金加倍政見手法如出一轍，皆是鎖定特定大票倉，以「不排富」為名，行「政策買票」之實。

當市庫須優先支應齊頭式平等的現金補貼時，真正需要資源的弱勢補助，甚至基隆未來須負擔的捷運重擔，都將面臨嚴重財政擠兌。

「不排富」的福利政策看似大方卻充滿政治算計，月薪十萬家庭與領取低收補助長者同樣領補助，意義何在？「煙火式」的福利只製造短暫好感度，對城市未來毫無幫助。

社福政策應具備持續性，而非人走政亡的斷頭政策，且須精準配置，將資源留給最需要的人，更須投資在硬體基礎建設或永續服務，而非單純現金發放。

如同營養午餐免費跟進台北，討好家長誰都想做，但是否有無排擠更重要的福利政策?政見支票人人會開，但代價最終由全體市民承擔。面對財政考驗，基隆需要量入為出的務實執政，而非債留子孫的假福利政見。

