基隆年度公民座談最終場 謝國樑談交通、環境及都市發展

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今晚在中正區舉辦公民座談會，市長謝國樑率領市府團隊，與里長、議員及市民面對面交流。圖／基市府提供
基隆市政府今晚在中正區舉辦公民座談會，多名里長與市民對交通標線提出建議。市長謝國樑表示，交通規畫應以用路人實際需求為核心，不必拘泥於僵化的行政慣例，指示交通處除非有法律明文禁止，否則在安全前提下，應盡量配合地方實際需求，依專業調整標線設計。

市府第2次舉辦全市7個行政區公民座談會，今晚是最後一場。謝國樑率領市府團隊，與議員、里長和出席民眾面對面交流，討論交通規畫、環境執法、都市發展願景及基礎建設維護等市政議題，並回應民眾的提問。

交通議題是今晚座談會的重點，謝國樑表示，市府自去年至今已新畫設超過280處斑馬線，相關數據顯示，今年1月行人交通事故件數為10件，較去年同期39件大幅減少，顯示交通改善措施對提升行人安全已有實質成效，市府將持續推動相關作業。

會場也有人反映住家附近遭人棄置垃圾的問題，謝國樑指示環保局採取更積極作為，除設置監視設備外，也應在特定時段加派人力取締，避免在明確標示「禁止亂丟垃圾」的地點，反而成為垃圾集中熱點，影響居住環境品質。

義二路騎樓整平後，無障礙斜坡道出入口出現機車違規停放阻擋，里長認為影響行動不便者通行，要求市府提出對策。

謝國樑說，畫設「綠腳丫」的無障礙通行空間，市府對違停採取零容忍態度，要求相關單位發現違規停放後，1小時內完成拖吊移置，並請警方針對特定重點路段與時段加強巡邏，確保人行與無障礙空間不被占用。

在都市發展願景方面，謝國樑指未來將逐步推動東岸港區轉型，朝觀光與客運用途發展，避免貨櫃長期堆置占用珍貴海岸資源。自東2、3碼頭串聯大沙灣、正濱漁港，延伸至和平島與碧砂漁港，打造具連續性與策略性的海岸觀光廊帶，並將參考國際城市經驗，審慎規畫東岸整體發展方向。

謝國樑 願景 行人 基隆
