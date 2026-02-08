聽新聞
0:00 / 0:00
基隆年度公民座談最終場 謝國樑談交通、環境及都市發展
基隆市政府今晚在中正區舉辦公民座談會，多名里長與市民對交通標線提出建議。市長謝國樑表示，交通規畫應以用路人實際需求為核心，不必拘泥於僵化的行政慣例，指示交通處除非有法律明文禁止，否則在安全前提下，應盡量配合地方實際需求，依專業調整標線設計。
市府第2次舉辦全市7個行政區公民座談會，今晚是最後一場。謝國樑率領市府團隊，與議員、里長和出席民眾面對面交流，討論交通規畫、環境執法、都市發展願景及基礎建設維護等市政議題，並回應民眾的提問。
交通議題是今晚座談會的重點，謝國樑表示，市府自去年至今已新畫設超過280處斑馬線，相關數據顯示，今年1月行人交通事故件數為10件，較去年同期39件大幅減少，顯示交通改善措施對提升行人安全已有實質成效，市府將持續推動相關作業。
會場也有人反映住家附近遭人棄置垃圾的問題，謝國樑指示環保局採取更積極作為，除設置監視設備外，也應在特定時段加派人力取締，避免在明確標示「禁止亂丟垃圾」的地點，反而成為垃圾集中熱點，影響居住環境品質。
義二路騎樓整平後，無障礙斜坡道出入口出現機車違規停放阻擋，里長認為影響行動不便者通行，要求市府提出對策。
謝國樑說，畫設「綠腳丫」的無障礙通行空間，市府對違停採取零容忍態度，要求相關單位發現違規停放後，1小時內完成拖吊移置，並請警方針對特定重點路段與時段加強巡邏，確保人行與無障礙空間不被占用。
在都市發展願景方面，謝國樑指未來將逐步推動東岸港區轉型，朝觀光與客運用途發展，避免貨櫃長期堆置占用珍貴海岸資源。自東2、3碼頭串聯大沙灣、正濱漁港，延伸至和平島與碧砂漁港，打造具連續性與策略性的海岸觀光廊帶，並將參考國際城市經驗，審慎規畫東岸整體發展方向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。