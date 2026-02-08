大年初一至初四基隆開辦幼兒臨時托育 家長行程安排無後顧之憂

基隆市政府今天宣布，2月17日至2月20日（大年初一至初四）在仁愛親子館，開辦滿6個月至未滿6歲幼兒臨時托育服務，讓家長安排行程時能安心送托。每日送托名額4人，其中1個名額保留給當天電話預約者，每小時收費150元。

今年春節連假總共9天，基市府兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或其他突發狀況，產生臨時托育需求，市府因此特別規畫初一至初四上午9時至下午5時，在仁愛親子館（仁愛區光一路28號5樓）提供臨時托育服務。

兒少處說，收托對象為滿6個月至未滿6歲幼兒，收費標準為每小時150元，托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全且溫馨的照顧環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。

兒少處指出，初一至初四每天提供4個送托名額，其中保留1個給當天電話預約者。在這4天假期有托育需求的家長，可透過線上申請（https://reurl.cc/Nx2v3e），或電洽仁愛親子館(02)2431-9096。