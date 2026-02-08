花蓮警全動員疏運春節9天車潮 QR Code即時查交通與停車位資訊

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市區春節連假車多，縣警局針對市區車多路段規畫交通疏導措施。圖／花蓮警分局提供

春節9天連假即將到來，花蓮警察局為確保連假期間交通順暢，除加派警力於易壅塞路段進行疏導，也在重要道路與熱門景區設置QR Code，提供即時大眾運輸與停車資訊，降低找車位造成的交通阻塞。

公路局預估，春節期間蘇花路廊南下進入花蓮的車流高峰，將落在17日大年初一，全日車流量約1.6萬輛次，清晨5時起即湧現車潮，壅塞情形恐延續至下午4時；而收假北返高峰則為21日大年初五，全日車流量上看2.1萬輛次，車多壅塞時段預估從上午10時一路持續至翌日凌晨1時。

花蓮警方表示，已規畫機動警力進駐各大景區及重要道路，視即時車流狀況彈性調度疏導。同時，在花蓮火車站、東大門夜市等人潮聚集處，設置QR Code連結至「花蓮交通e點通」網站，讓民眾即時掌握周邊停車場資訊與大眾運輸路線，鼓勵多搭乘公共運具，避免因尋找停車位影響行程。

此外，中橫公路東段因403地震受損，沿線仍持續進行修復工程，警方提醒，14日至22日欲行駛中橫公路往返花蓮的民眾，務必事先確認管制時段。關原至天祥（114.6K至167.7K）路段，每日上午7時至下午4時30分正常通行，下午4時30分起只出不進，晚間6時至翌日7時全線封閉。

天祥至太魯閣閣口（167.7K至184.5K）路段，每日上午7時至下午5時30分，東、西向各放行6次，下午5時30分至6時只出不進，晚間6時至翌日7時封閉。

東行天祥往太魯閣放行時段，分為上午7時至8時30分、10時至10時30分、中午12時至12時30分、下午2時至2時30分、下午4時至4時30分及下午5時至5時30分；西行太魯閣往天祥放行時段，則是上午7時至8時30分、上午9時至9時30分、上午11時至11時30分、下午1時至1時30分、下午3時至3時30分及下午5時至5時30分。

花蓮縣警察局局長范織坤表示，歡迎全國民眾春節期間蒞臨花蓮旅遊，體驗在地自然美景，也提醒出發前可至警察局官方網站，查詢最新科技執法設備設置地點及取締項目資訊，並配合警方交通疏導措施。

花蓮警方在各重要道路及景區設置QR code，提供民眾即時大眾運輸與停車資訊。圖／花蓮縣警局提供
花蓮警方在各重要道路及景區設置QR code，提供民眾即時大眾運輸與停車資訊。圖／花蓮縣警局提供

