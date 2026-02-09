宜蘭至羅東鐵路高架化 卓榮泰：農曆春節前拍板

國家發展委員會已完成審議「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規畫，行政院長卓榮泰今天在宜蘭表示，會在農曆春節前做出最終決定，期盼11分鐘路段不要等到11年才完成。

卓榮泰上午從羅東站搭火車到宜蘭站後，聽取交通部鐵道局長楊正君簡報，楊正君表示，計畫範圍由四城站南端至冬山站北端，全長15.85公里，總經費約新台幣501億元，預計核定後11年完工。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，鐵路高架化計畫將增設與高鐵共構的宜蘭新站，期盼高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化計畫的綜合規畫能同時核定，以利鐵路高架化能在民國124年、高鐵於125年完工通車，讓宜蘭的聯外交通得以縫合。

卓榮泰表示，他從羅東站搭火車到宜蘭站，雖只有短短11分鐘，但要花11年才能高架化，政府的施工不是算時間，而是考量整體規畫、公共安全、環境永續與民眾期待，及高架化後帶來更多都市縫合與縣民的利用空間，不是用數字可計算。

卓榮泰表示，雖然15公里要花費501億，如果要計算每公里花多少錢，如此東部很難有重大建設。未來鐵路高架化後，可消除現有4處陸橋、9處平交道，將都市整合在一起，這就是投入工程最重要的價值之一。

卓榮泰說，國立陽明交通大學附設醫院院區旁邊有處平交道，看見許多車輛停著等待火車經過，未來若能完全縫合，來往車輛包括救護車就不用停在平交道，鄉親不會通過1次平交道罵1次，或是發生人命的危害。

卓榮泰表示，國發會對此計畫的審議結果，希望中央、地方在財務分擔上再做考量，他已請交通部與縣府商談。晚1天做，就只有看著工程款增加，看著國人繼續交通不便，甚至對醫療安全造成威脅。

卓榮泰表示，行政院會在農曆春節前做出最終決定，讓縣府能向縣民說明，也讓交通部持續推進規劃，如果還能要求「11分鐘的路段，能不能不要到11年才完成」，希望交通部加油。