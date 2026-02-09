快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

宜蘭至羅東鐵路高架化 卓榮泰：農曆春節前拍板

中央社／ 記者王朝鈺宜蘭8日電

國家發展委員會已完成審議「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規畫，行政院長卓榮泰今天在宜蘭表示，會在農曆春節前做出最終決定，期盼11分鐘路段不要等到11年才完成。

卓榮泰上午從羅東站搭火車到宜蘭站後，聽取交通部鐵道局長楊正君簡報，楊正君表示，計畫範圍由四城站南端至冬山站北端，全長15.85公里，總經費約新台幣501億元，預計核定後11年完工。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，鐵路高架化計畫將增設與高鐵共構的宜蘭新站，期盼高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化計畫的綜合規畫能同時核定，以利鐵路高架化能在民國124年、高鐵於125年完工通車，讓宜蘭的聯外交通得以縫合。

卓榮泰表示，他從羅東站搭火車到宜蘭站，雖只有短短11分鐘，但要花11年才能高架化，政府的施工不是算時間，而是考量整體規畫、公共安全、環境永續與民眾期待，及高架化後帶來更多都市縫合與縣民的利用空間，不是用數字可計算。

卓榮泰表示，雖然15公里要花費501億，如果要計算每公里花多少錢，如此東部很難有重大建設。未來鐵路高架化後，可消除現有4處陸橋、9處平交道，將都市整合在一起，這就是投入工程最重要的價值之一。

卓榮泰說，國立陽明交通大學附設醫院院區旁邊有處平交道，看見許多車輛停著等待火車經過，未來若能完全縫合，來往車輛包括救護車就不用停在平交道，鄉親不會通過1次平交道罵1次，或是發生人命的危害。

卓榮泰表示，國發會對此計畫的審議結果，希望中央、地方在財務分擔上再做考量，他已請交通部與縣府商談。晚1天做，就只有看著工程款增加，看著國人繼續交通不便，甚至對醫療安全造成威脅。

卓榮泰表示，行政院會在農曆春節前做出最終決定，讓縣府能向縣民說明，也讓交通部持續推進規劃，如果還能要求「11分鐘的路段，能不能不要到11年才完成」，希望交通部加油。

高鐵延伸宜蘭 卓榮泰 鐵路高架化
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不忍心讓鄉親再等待！卓榮泰宣布：過年前核定宜蘭鐵路高架建設

農曆年前拚台美關稅協議達陣 談判團隊可望下周再赴華府

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

關稅底定 卓榮泰：總統要求金融單位主動關懷中小企業

相關新聞

花蓮慈濟醫院開設春節門診！籲注意天氣變化 初四恢復正常服務

春節連假將來臨，花蓮慈濟醫院自15至19日開設春節假日門診，並提醒民眾注意天氣變化，做好保暖措施，保持良好飲食衛生習慣，...

礁溪將建共融式遊戲公園 落腳礁溪鄉重劃區

礁溪鄉人口逐年成長，卻缺乏親子活動場所，地方爭取打造一處「共融式遊戲公園」，兩年多來歷經國產署未同意提供土地等波折，最後...

花蓮玉里大橋重建 力拚明年4月全面通行

玉里大橋位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，受地殼擠壓年平均長高約兩公分。四年前○九一八強震橋梁受損成危橋，公路局斥資四十點...

星期評論／基隆撒幣政見 易放難收無益長遠發展

基隆政壇近年陷入「撒幣大賽」，從市長謝國樑引發爭議的青年電動車，到議長童子瑋的重陽與三節敬老金倍增計畫，藍綠陷入「開支票...

基隆年度公民座談最終場 謝國樑談交通、環境及都市發展

基隆市政府今晚在中正區舉辦公民座談會，多名里長與市民對交通標線提出建議。市長謝國樑表示，交通規畫應以用路人實際需求為核心...

大年初一至初四基隆開辦幼兒臨時托育 家長行程安排無後顧之憂

基隆市政府今天宣布，2月17日至2月20日（大年初一至初四）在仁愛親子館，開辦滿6個月至未滿6歲幼兒臨時托育服務，讓家長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。