快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流來襲基隆10℃橙色警戒 消防局提醒注意用電與居家安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供

中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，有持續10℃度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。

消防局表示，為降低因為低溫期間衍生火災及一氧化碳中毒風險，近日已動員各分隊人員，前往商圈、火車站與密集住宅區等人潮眾多處所，進行防火防災宣導，提醒市民做好禦寒與居家安全措施。

消防局說，使用瓦斯爐、燃氣熱水器、卡式爐或電暖器時，務必保持室內空氣流通，勿因寒冷而緊閉門窗，以免因燃燒不完全導致一氧化碳累積，發生中毒事故。

消防局也提醒民眾定期檢查熱水器周遭環境是否通風良好，排氣管有無鬆脫或阻塞。如果出現頭暈、噁心、嗜睡等疑似中毒症狀，應立即開啟窗戶通風並撥打119求助。

基隆近期許多數起住宅火災，發生原因研判都是電氣因素造成。消防局表示，民眾使用電暖爐、暖風機或除濕機時，不可共用延長線，電線若有老化破損情形應立即更換，設備周圍至少保持1公尺淨空，並遠離棉被、衣物等可燃物，外出或就寢前務必關閉瓦斯與電源，以避免火災發生。

消防局長游家懿提醒民眾，寒流期間外出時要注意保暖，因為低溫容易引發心血管不適，呼籲長者與慢性病患者特別留意身體狀況，避免劇烈溫差帶來風險，也請民眾相互提醒家人與鄰居，在寒流來襲時，共同維護居家安全與健康。

中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供
中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室內通風及用電安全，降低意外發生機率。圖／基隆市消防局提供

一氧化碳中毒 基隆
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流來襲多縣市低溫達6度 2月至今全台225人非創傷OHCA

溫度濕度下降中台北站快達寒流門檻 吳聖宇：今晚明晨防輻射冷卻低溫

寒流來襲 大屯山鞍部攝氏2.9度沒下雪

影／台中安養中心碎紙機突氣爆釀一傷 原來是丁烷潤滑油釀禍

相關新聞

不忍心讓鄉親再等待！卓榮泰宣布：過年前核定宜蘭鐵路高架建設

行政院長卓榮泰今天視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」工程建設，親自從羅東火車站搭火車到宜蘭火車站，感受有多少平交道瓶頸需要解決...

寒流來襲基隆10℃橙色警戒 消防局提醒注意用電與居家安全

中央氣象署發布低溫特報，基隆為橙色燈號，有持續10℃度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市消防局今天提醒民眾保暖，並要注意室...

公路局40.6億打造百年橋梁 玉里大橋拚明年4月全面通行

花蓮縣玉里大橋位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，受地殼擠壓每年平均長高約2公分。4年前0918強震造成橋梁受損變成危橋，公...

吉野開村紀念碑歷史場域 花蓮設健體遊憩場

花蓮吉安鄉是全台最早引入日本官營移民的重要據點之一，慶豐市場後方的吉野開村紀念碑見證這段歷史。縣府結合古蹟與公共空間，在...

太魯閣國家公園試辦eBike 每日40人次體驗

今年元旦起，北北桃YouBike二點○與YouBike二點○Ｅ強制納保，實施月餘，雙北使用人次未降，反而經強力宣導，北市...

基隆仁愛區公民座談 謝國樑：忠一路啟動都更規畫引導人口回流

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦公民座談會，市長謝國樑率領市府團隊說明，民眾反映里內道路與排水溝損壞亟需修繕、應加速都更等問題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。