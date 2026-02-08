不忍心讓鄉親再等待！卓榮泰宣布：過年前核定宜蘭鐵路高架建設

快訊

聯合報／ 記者戴永華王思慧／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」建設，親自從羅東火車站搭火車到宜蘭火車站，感受有多少平交道瓶頸需要解決及建設需求性；他在聽取簡報後宣布「過年前，行政院會做出最終的決定」，這案子經讓鄉親期待太久了。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰今天視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」工程建設，親自從羅東火車站搭火車到宜蘭火車站，感受有多少平交道瓶頸需要解決及建設需求性，全案目前正報請行政院核定階段。他在聽取簡報後宣布「過年前，行政院會做出最終決定」，這案子經讓鄉親期待太久「於心不忍」。

宜蘭至羅東鐵路高架化建設的起程四城站南端至工程終點的冬山站北端，全長15.85公里，建設總經費501.54億元，核定後完工需11年時間，預計可消除4陸橋及消除9平交道。縣政府代理縣長林茂盛等地方人士今天上午陪同卓榮泰院長搭乘火車從羅東到宜蘭，感受該建設必要性。

卓榮泰說，雖然車程只有短短11分鐘，卻花了11年才能完成規劃，他剛剛經過幾處平交道，看到用路人等待，列車也經過陽明交院區，看到旁邊平交道停很多車輛，未來如果能夠完全都市縫合打成平面，過往車輛就不用停在平交道等，鄉親就不會「過一次罵一次」或產生人命危險，這是政府必須做的事。

他說，這項工程讓地方鄉親等了這麼長一段時間，即使今天開始做，施工期也要等11年時間到民國124年通車，實在「於心不忍」，晚一天做就只有看著工程款往上增加、交通不便繼續存在、醫療安全繼續威脅，所以在下禮拜過年前，行政院會做出最終的決定，也請施工單位儘量縮短工期。

高架化建設的縣政府地方配合款，經政委陳金德協商已從原先105.58億元下調至57.55億元，宜蘭縣政府財政吃緊，盼獲中央補助。卓榮泰說，必須取得全國性一致的標準，如果該縣市真的財政能力不足，再採用其他方式補助。

