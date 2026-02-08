宜蘭太平山現冰霰、霧淞 遊客首見直呼超興奮

受寒流影響，宜蘭太平山翠峰湖一帶陸續出現冰霰，林木枝條可見霧淞，吸引不少遊客駐足觀賞，有遊客說，第1次在台灣看見冰霰、霧淞相當興奮。

清晨6時許，海拔1900餘公尺的太平山國家森林遊樂區霧氣瀰漫，天地一片灰白朦朧，不少民眾攜家帶眷穿上厚重外衣禦寒，羽絨外套、毛帽與圍巾一應俱全，將身體緊緊包裹，等待盼望第1片雪花落下，山上雖寒意逼人，氣溫已達攝氏0度，但因水氣不足未見降雪。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，約上午11時30分起，氣溫持續維持攝氏0度，太平山莊及翠峰湖一帶陸續出現冰霰，目前園區內道路尚未結冰，車輛通行暫時不用加掛雪鏈。

阮名揚指出，園區今天上午7時30分開園，統計至中午12時許，約有1200人入園，入園車輛約300餘輛，目前尚未實施車輛一出一進管制，園區晚間8時休園，晚間6時將派員至停車場柔性勸離遊客。

阮名揚說，山區氣候變化快速，呼籲民眾上山前隨時留意園區最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全。