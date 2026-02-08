公路局40.6億打造百年橋梁 玉里大橋拚明年4月全面通行

花蓮縣玉里大橋位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，受地殼擠壓每年平均長高約2公分。4年前0918強震造成橋梁受損變成危橋，公路局斥資40.6億元重建，工程進度超過6成，南下橋已完工通車，北上橋預計明年4月開放通行。

玉里大橋橫跨秀姑巒溪，南、北向橋梁分別於1977年及1994年完工，0918強震後，兩座橋梁均出現結構受損，尤其南下橋毀損情形嚴重，影響行車安全，公路局蘇花改工程處3年前啟動改建工程。

考量玉里大橋為南花蓮主要交通要道，工程期間採「半半施工」方式，先拆除重建南下橋，由北上橋維持雙向通行；待南下新橋完工後，再改建北上橋，降低對地方交通的衝擊。

蘇改處長李宗仁表示，南下橋已於去年4月完工通車，目前北上橋工程建設中，截至去年12月底，整體工程進度已有61.59％，預計明年4月全案完工並通行。

蘇改處指出，新建玉里大橋全長約685公尺，橋寬由8.5公尺拓寬至14公尺，雙向各設2線快車道、1線慢車道，也有行人及自行車道；同時配合秀姑巒溪治理，加大跨徑並抬高橋面約1公尺，提升防洪能力。

因橋梁位於板塊交接帶，新橋採箱型鋼梁結構，並設計可調式活動支承墊，可依地殼抬升情形逐年調整高度，朝百年使用目標設計，提升耐震與耐久性。

另外，蘇改處自2017年起推動台9線花東縱谷景觀大道計畫，分12標工程拓寬壽豐木瓜溪橋至富里縣界橋路段，道路拓寬至30公尺，改善長度約43公里。

蘇改處工程科長陳勝雄表示，截至去年底已完成5標，另有4標施工中，其中三民路段預計今年10月中旬完工，玉里至東里段明年4月竣工，瑞祥至三民段及東里至東竹段預計明年底完成；其餘3標仍在設計階段，分別為光復至大興段、東里聚落及東竹至富里路段。