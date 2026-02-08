快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

公路局40.6億打造百年橋梁 玉里大橋拚明年4月全面通行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣玉里大橋受地殼擠壓每年平均長高約2公分，公路局斥資40.6億元重建，工程進度超過6成，南下橋已完工通車，北上橋預計明年4月開放通行。圖／公路局提供
花蓮縣玉里大橋受地殼擠壓每年平均長高約2公分，公路局斥資40.6億元重建，工程進度超過6成，南下橋已完工通車，北上橋預計明年4月開放通行。圖／公路局提供

花蓮縣玉里大橋位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，受地殼擠壓每年平均長高約2公分。4年前0918強震造成橋梁受損變成危橋，公路局斥資40.6億元重建，工程進度超過6成，南下橋已完工通車，北上橋預計明年4月開放通行。

玉里大橋橫跨秀姑巒溪，南、北向橋梁分別於1977年及1994年完工，0918強震後，兩座橋梁均出現結構受損，尤其南下橋毀損情形嚴重，影響行車安全，公路局蘇花改工程處3年前啟動改建工程。

考量玉里大橋為南花蓮主要交通要道，工程期間採「半半施工」方式，先拆除重建南下橋，由北上橋維持雙向通行；待南下新橋完工後，再改建北上橋，降低對地方交通的衝擊。

蘇改處長李宗仁表示，南下橋已於去年4月完工通車，目前北上橋工程建設中，截至去年12月底，整體工程進度已有61.59％，預計明年4月全案完工並通行。

蘇改處指出，新建玉里大橋全長約685公尺，橋寬由8.5公尺拓寬至14公尺，雙向各設2線快車道、1線慢車道，也有行人及自行車道；同時配合秀姑巒溪治理，加大跨徑並抬高橋面約1公尺，提升防洪能力。

因橋梁位於板塊交接帶，新橋採箱型鋼梁結構，並設計可調式活動支承墊，可依地殼抬升情形逐年調整高度，朝百年使用目標設計，提升耐震與耐久性。

另外，蘇改處自2017年起推動台9線花東縱谷景觀大道計畫，分12標工程拓寬壽豐木瓜溪橋至富里縣界橋路段，道路拓寬至30公尺，改善長度約43公里。

蘇改處工程科長陳勝雄表示，截至去年底已完成5標，另有4標施工中，其中三民路段預計今年10月中旬完工，玉里至東里段明年4月竣工，瑞祥至三民段及東里至東竹段預計明年底完成；其餘3標仍在設計階段，分別為光復至大興段、東里聚落及東竹至富里路段。

李宗仁補充，相關計畫已提報修正，將待行政院核定修正計畫後陸續發包，期盼2030年前完成花蓮境內台9線拓寬工程。

花蓮縣玉里大橋受地殼擠壓每年平均長高約2公分，公路局斥資40.6億元重建，工程進度超過6成，南下橋已完工通車，北上橋預計明年4月開放通行。圖為資料照片。圖／公路局提供
花蓮縣玉里大橋受地殼擠壓每年平均長高約2公分，公路局斥資40.6億元重建，工程進度超過6成，南下橋已完工通車，北上橋預計明年4月開放通行。圖為資料照片。圖／公路局提供

橋梁 設計 花蓮
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

騎士不再受氣！豐原圓環東西、南路取消「禁行機車」 即起可直接左轉

疑工程承包舊恨加尾牙敬酒起口角 老闆吃到一半遭痛毆押走後丟包

彰化社頭廣興聯合活動中心工程今動土 社區向「 無殼蝸牛」說掰掰

和美大橋工程進度85％ 台61乙東行線6月30日前封閉改道

相關新聞

吉野開村紀念碑歷史場域 花蓮設健體遊憩場

花蓮吉安鄉是全台最早引入日本官營移民的重要據點之一，慶豐市場後方的吉野開村紀念碑見證這段歷史。縣府結合古蹟與公共空間，在...

公路局40.6億打造百年橋梁 玉里大橋拚明年4月全面通行

花蓮縣玉里大橋位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，受地殼擠壓每年平均長高約2公分。4年前0918強震造成橋梁受損變成危橋，公...

太魯閣國家公園試辦eBike 每日40人次體驗

今年元旦起，北北桃YouBike二點○與YouBike二點○Ｅ強制納保，實施月餘，雙北使用人次未降，反而經強力宣導，北市...

基隆仁愛區公民座談 謝國樑：忠一路啟動都更規畫引導人口回流

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦公民座談會，市長謝國樑率領市府團隊說明，民眾反映里內道路與排水溝損壞亟需修繕、應加速都更等問題...

花蓮太平洋燈會今晚亮燈 開幕限定440秒璀璨星空煙火秀

2026花蓮太平洋燈會今晚在日出大道點亮，以「花現騎蹟、光躍洄瀾」為主題，讓大道化身藝術長廊。今晚下午4時30分起發放8...

太魯閣復甦跡象…eBike每天40人次使用 免費借還有保險

太魯閣國家公園上月起試辦電動輔助自行車（eBike），不僅免費借用，也提供保險，推出後平均每天都有3、40人次借用，太管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。