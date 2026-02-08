爭取2年多終於突破困境！礁溪共融式遊戲公園定案 力拼115年動工
「礁溪不缺高樓，缺少讓孩子們安心玩耍的公共空間」。宜蘭礁溪鄉近年來蓬勃發展，人口數逐年成長，在幾近飽和的發展空間下，沒有親子活動場所，縣議員林聰池爭取打造一處「共融式遊戲公園」，2年多來歷經國產署未同意提供土地，最後相中設在礁溪鄉重劃區，縣府將力拚今年動工。
縣政府在不同鄉鎮計畫興建4座共融遊戲場，礁溪鄉位於玉峰段18地號公園用地，經費2千多萬元。代理縣長林茂盛表示，在議員推動監督下，礁溪共融式遊戲公園好不容易敲定設置地點，縣府重視支持並納入今年追加減預算，力拚115年動工，為礁溪地區打造一處安全、友善且富有特色的兒童遊戲天地。
縣政府工旅處表示，公園基地位於休閒度假區自辦市地重劃區，北側緊鄰前往五峰旗景區的重要道路節點，初步設計構想朝向自然生態的遊戲空間規劃，打造一個不分年齡、不受限制且兼容並蓄的「共融式遊戲場」，預計3月份提送計畫到中央爭取補助，同步進行細部設計與工程發包前置作業，力拚115年如期動工。
據了解，礁溪場址的選定過程困難重重，歷經兩年多努力才終於定案。縣議員林聰池自112年10月起積極與縣府共同推動，原規劃以礁溪「跑馬古道公園」為建置用地，向財政部國有財產署爭取協調土地使用可行性，無奈用地卡在國產署審核程序遲遲無法定案，嚴重受阻。
直至114年9月，國有財產署表示該地不符土地使用規定，縣府隨即重啟選址會議，綜合評估交通地理位置及整體環境空間後，最終確定在礁溪鄉重劃區，計畫露出曙光。縣議員林聰池昨舉辦會勘，邀縣政府向地方人士說明共融公園遊戲場址定案的好消息。
